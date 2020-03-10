В МИД обновили рекомендации для украинцев из-за увеличения заболеваний от коронавируса в Японии

Украинцам пожилого возраста и с хроническими заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с медицинскими специалистами перед поездкой в Японию.

Министерство иностранных дел Украины обновило рекомендации для украинцев в связи с увеличением заболеваний от коронавируса в Японии.

Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины от 10 марта.

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«В связи с увеличением на территории Японии количества случаев респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этой стране, или намерены ее посетить, неукоснительно соблюдать рекомендации по мерам защиты от заражения болезнью, избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, избегать контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, соблюдать личную гигиену и т.д.», - предостерегает МИД.

Так, гражданам, относящимся к наиболее уязвимым категориям (пожилых людей и имеющих хронические заболевания), перед поездкой рекомендуется в обязательном порядке проконсультироваться с медицинскими специалистами.

Также в МИД обращают внимание на то, введены отдельные ограничения на въезд в Японию с территории государств, наиболее пострадавших от болезни, приостановлены или отменены некоторые виды выданных японской стороной на территории этих стран виз, введены карантинные ограничения для определенных видов приезжающих, приостановлена работа части развлекательных заведений и отменены массовые мероприятия.

МИД Украины рекомендует в случае выявления повышенной температуры и симптомов острого респираторного заболевания во время пребывания в Японии безотлагательно ограничить передвижение и обратиться в медицинское учреждение или по телефону горячей линии «Japan National Tourism Organization»: 050-3816-2787 (с территории Японии), + 81-50-3816-2787 (за пределами Японии).

Украинцам, которые продолжают находиться в Японии, также рекомендуется зарегистрироваться в системе «ДРУГ» по ссылке http://friend.mfa.gov.ua

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Японии: по тел. + 81 9017 754 206, по электронной почте emb_jp@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua.