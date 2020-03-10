Посольство рекомендует украинцам не ездить в Израиль из-за коронавируса

Власти Израиля с 12 марта разрешат иностранцам въезжать, если они смогут обеспечить в этой стране себе домашний карантин в течение двух недель.

Посольство Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения Государства Израиль из-за ограничительных мер, принятых властями в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает посольство в социальной сети Facebook.

"В связи с увеличением количества случаев заболеваемости из-за коронавируса COVID-19 на территории Израиля правительством страны с 20:00 12 марта вводятся ограничительные меры в отношении иностранных граждан, которые планируют посетить Израиль", - говорится в сообщении.

В частности, иностранцы, путешествующие в Израиль, могут получить разрешение на въезд в страну исключительно при возможности обеспечить свое пребывание на домашнем карантине в течение двух недель.

"При пересечении границы иностранные граждане должны сообщить сотрудникам иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания на карантине. В случае отсутствия такой возможности иностранцам будет отказано в предоставлении разрешения на въезд в Израиль", - отметили в посольстве.

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Также украинские дипломаты обращают внимание граждан Украины, что в настоящее время режим соблюдения домашнего карантина проверяется сотрудниками Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля.

"В случае установления факта нарушения условий пребывания на карантине лица, виновные в таких действиях, могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным сроком наказания семь лет лишения свободы", - отметили в посольстве.

Поэтому в дипредставительстве советуют тем, кто не сможет обеспечить там себе двухнедельный карантин, воздержаться от путешествия или осуществить его после отмены ограничительных мер.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирован в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тыс. 24 человека.

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