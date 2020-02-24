Австрийская дочка Ryanair продает билеты из Украины в Вену по цене от 10 евро
Австрийский лоу-кост Laudamotion открыл продажу на некоторые весенние рейсы между Киевом и Веной, а также Херсоном и Веной по цене от 10 евро в одну сторону.
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Как сообщает Avianews, минимальная стоимость билетов действует для перелетов туда-обратно, соответственно поездка в обе стороны обойдется минимум в 20 евро.
Минимальная цена для линии Киев-Вена действует на рейсы в апреле 2020 года, для линии Херсон-Вена — на рейсы в мае 2020 года. При этом на один рейс Вена-Херсон 24 апреля система выдает цену 7 евро.
Самые дешевые билеты Ryanair и его дочки продают по тарифе Value. Он включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.
Laudamotion на 100% явлется дочерней компанией ирландской Ryanair.
Ранее крупнейшая украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) объявила скидки на авиабилеты в Европу в весенний период.