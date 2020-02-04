Авиакомпания Buta Airways с мая запустит регулярные рейсы "Одесса – Баку"
18:27, 04 февраля 2020Новости туризма
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Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.
Из Одессы запустят новые рейсы в Баку / фото: "112 Украина"
Азербайджанская авиакомпания Buta Airways с мая запустит регулярные рейсы «Одесса - Баку».
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Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Одесса», планируется, что полеты начнутся с 14 мая.
Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет из Одессы - в 10:40 по местному времени.
Справка УНИАН. Buta Airways - азербайджанская бюджетная авиакомпания, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии», базирующаяся в бакинском аэропорту «Гейдар Алиев».
Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
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