Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Азербайджанская авиакомпания Buta Airways с мая запустит регулярные рейсы «Одесса - Баку».

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Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Одесса», планируется, что полеты начнутся с 14 мая.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет из Одессы - в 10:40 по местному времени.

Справка УНИАН. Buta Airways - азербайджанская бюджетная авиакомпания, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии», базирующаяся в бакинском аэропорту «Гейдар Алиев».

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.