На Новый год в ОАЭ впервые запустят салют с Дубайской рамки

Впервые в истории культовая Рамка Дубая будет освещена фейерверком в честь Нового года.

С культурной достопримечательности, обрамляющей Дубай, запустят трехминутный фейерверк, после чего состоится лазерное шоу.

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До конца 2019 года осталось всего пару недель, поэтому популярные места по всему эмирату уже готовятся к празднованиям, передают russianemirates.com.

Организаторы обещают головокружительный «парад фейерверков» с Бурдж-Халифа, посмотреть на который соберутся тысячи гостей со всего мира.

Шоу на Бурдж Аль Араб – это еще одна с нетерпением ожидаемая новогодняя традиция, с террасы отеля открывается превосходная площадка для просмотра салюта.

Если вы предпочитаете пляжный отдых, то вам по душе придется восхитительное шоу на пляже La Mer, а если любите исторические виды, то тогда ваш выбор – Аль Сиф. Захватывающие виды также открываются со знаменитой Дубайской набережной.

Поклонники Болливуда могут отправиться в парк Забиль, где празднование Нового года будут отмечать под лучшие индийские хиты. В парке будет работать большое количество фудтраков.