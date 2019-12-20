На Новый год в ОАЭ впервые запустят салют с Дубайской рамки
С культурной достопримечательности, обрамляющей Дубай, запустят трехминутный фейерверк, после чего состоится лазерное шоу.
Читайте такжеНа Бурдж-Халифу возвращают новогодний салют
До конца 2019 года осталось всего пару недель, поэтому популярные места по всему эмирату уже готовятся к празднованиям, передают russianemirates.com.
Организаторы обещают головокружительный «парад фейерверков» с Бурдж-Халифа, посмотреть на который соберутся тысячи гостей со всего мира.
Шоу на Бурдж Аль Араб – это еще одна с нетерпением ожидаемая новогодняя традиция, с террасы отеля открывается превосходная площадка для просмотра салюта.
Если вы предпочитаете пляжный отдых, то вам по душе придется восхитительное шоу на пляже La Mer, а если любите исторические виды, то тогда ваш выбор – Аль Сиф. Захватывающие виды также открываются со знаменитой Дубайской набережной.
Поклонники Болливуда могут отправиться в парк Забиль, где празднование Нового года будут отмечать под лучшие индийские хиты. В парке будет работать большое количество фудтраков.