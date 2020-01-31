Посол Британии анонсировала дальнейшие визовые переговоры с Украиной (видео)

Ранее Зеленский продлил безвиз для британцев на 1 год.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс анонсировала визовые переговоры с Украиной через год.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданка з 1+1".

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"Когда мы подойдем к концу этого периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении (относительно виз – ред.) с Украиной и будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры и торговые и другие с украинским правительством. Но это будет позже", - отметила посол.

По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ из-за того, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом Европейского союза, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.

Как сообщал УНИАН, Мелинда Симмонс заявила, что Британия не будет отменять визовый режим для граждан Украины после выхода из Европейского Союза, который произойдет сегодня в полночь.

"Вопрос безвиза – это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ – это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений, если вы будете ехать в Британию из Украины, то вам нужно будет получить визу", - подчеркнула она.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на 1 год.

Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года. До конца года между ними будет продолжаться переходный период. Украина имеет безвизовый режим с Европейским союзом, однако британцы имели право на собственную визовую политику в рамках ЕС, а поэтому украинцам нужна была виза для въезда в Великобританию.