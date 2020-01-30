В Антарктиде отколотые льдины стали угрозой для туристов

В прошлом году около 50 000 человек посетили Антарктиду.

Ежегодно туристические путешествия до Антарктического полуострова становятся популярными.

Об этом сообщает Sky News.

Для посетителей Антарктического полуострова проводится экскурсия на небольшом круизном судне, но эксперты опасаются, что крупные суда, перевозящие пассажиров на юг, рискуют жизнью каждого на борту.

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Камилла Никол, по образованию геолог и исполнительный директор фонд антарктического наследия Соединенного Королевства (UKAHT) сказала: "Часто каналы закрыты из-за гололеда, и проход невозможен. Поэтому капитан и руководители экспедиций должны обладать высокой квалификацией и опытом".

Кроме того, изменение климата является огромным фактором риска для туристов. Сам ландшафт меняется, и потепление означает, что растет количество айсбергов, которые могут отколоться и повредить туристические судна.