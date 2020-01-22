Одесский путешественник проехался на велосипеде по дороге смерти в Боливии (видео)

Он сделал это первым среди украинцев.

Одессит Руслан Верин стал первым украинцем, который на велосипеде проехался по дороге смерти в Боливии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Дорога смерти официально называется Камино-Лос-Юнгас. Это самый опасный путь, который чуть ли не ежегодно уносит жизни тех, кто пытается его преодолеть.

С одной стороны этой дороги находится гора, с другой – крутой обрыв. Средняя ширина пути – только 3 м. Дорогой смерти ее назвали после того, как 80-х годах здесь разбился автобус с сотней пассажиров, а в 90-х около 25-ти авто упали в пропасть.

Два дня путешествия с ночевкой в избушке прямо у дороги и Руслан Верин успешно преодолевает один из самых опасных в мире путей.

Теперь велопутешественник планирует проехать вокруг света, ранее он уже покорил на двухколесном Африку, Азию, центральную и северную Америку.