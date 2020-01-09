Песни Ротару и кутья от Сумской: как украинские звезды отпраздновали Рождество в Карпатах (фоторепортаж)

На Рождество в Яремче состоялся 7-й ежегодный фестиваль украинской культуры Winter Romantik Fest.

На днях в Яремче уже в седьмой раз прошел фестиваль Winter Romantik Fest, на который приехали не только туристы со всей Украины, но и украинские знаменитости, чтобы отпраздновать Сочельник и Рождество.

Так, на рождественские праздники в отеле Romantik Spa Hotel собрались актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком, телеведущие Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, ведущий Слава Соломка, а также известные украинские певицы Наталья Бучинская и Аурика Ротару. Они готовили кутью по собственным рецептам, пели и рассказывали о семейных традициях во время празднования Рождества.

Фестиваль растянулся аж на три дня, поэтому всем его гостям было некогда скучать.

"Это единственный такой Рождественский фестиваль на территории Украины. Второго такого нет нигде. Здесь готовят великолепные праздничные блюда, здесь невероятные пейзажи вокруг. Здесь базарчик, где я каждый год покупаю что-то домой. Вот в этот раз уже купила две сорочки и два прекрасных платка. Это уже у меня традиция", - рассказывает актриса Ольга Сумская.

В первый день для гостей фестиваля придумали много разнообразных активностей. Ведущий вечера Тимур Мирошниченко проводил рождественские конкурсы для детей, а затем к гостям пожаловали настоящие колядники! Группа «Косари» исполнила для гостей несколько рождественских песен, спела «Щедрика» и даже сыграла на трембитах.

Читайте такжеОвечья ферма, водопады и скалы Довбуша: топ-5 локаций для активного туризма в Яремче (фото)Для зрителей также спели Ольга Сумская, Виталий Борисюк и Наталья Бучинская. А вот Аурика Ротару – сестра народной любимицы Софии Ротару – специально к фестивалю подготовила новую песню на украинском языке. Также она спела хит Софии Ротару – Melancolie на молдавском языке, который певица впервые исполнила почти 40 лет назад.

Звезды также приготовили рождественскую кутью, а гости мероприятия могли попробовать и выбрать самую вкусную. Для кутьи всем были предложены одинаковые ингредиенты – пшеница, мак, мед, изюм, курага, компот и грецкие орехи. Каждый должен приготовить кутью по своему рецепту, используя собственные ингредиенты и пропорции. Победу завоевал Руслан Сеничкин – его кутья оказалась самой вкусной.

Чтобы послушать пение звезд на Рождество в Карпаты приехали гости со всей Украины. В зале присутствовали туристы из Киева, Харькова, Сумм, Одессы, Николаева и многих других городов.

“Карпаты становятся все популярнее с каждым годом, - рассказал основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон. – Отдых в Карпатах и Яремче на Новый год и Рождество выбирают все больше украинцев. При чем мы празднуем, начиная от католического Рождества. Мы также делали Святой вечер, делали маленькую программу, колядники были. Я думаю, что со временем праздновать католическое Рождество будет приезжать даже больше людей. В этом году почти за два месяца до Нового года в нашем отеле уже были забронированы все номера. Для нас это приятно, но фестиваль, который мы проводим уже в седьмой раз имеет целью популяризацию культуры и традиций. Ежегодно Winter Romantik Fest собирает популярных украинских звезд, которые надевают вышиванки, колядуют, готовят самые вкусные блюда национальной кухни, поют украинские песни. И эти наши усилия находят отклик в сердцах украинцев”.

Актриса и телеведущая Ольга Сумская также рассказала УНИАН, почему она уже 8-й год подряд отдает предпочтение зимнему отдыху именно в Яремче, а не более "модным" зарубежным курортам.

Читайте такжеВ Яремче открылся Украинский музей сакрального искусства (фоторепортаж)"Здесь особая атмосфера. Мы ездим сюда уже не первый год, потому что здесь чувствуется сердечное единение, такой душевный контакт. Надо отметить, что во времена Советского Союза, здесь отдыхали все чиновники и руководители, это был чрезвычайно популярный курорт. Сейчас мы его популяризируем и возвращаем ему эту силу", - делится актриса.

"Здесь есть река Прут, которая дает вам такую силу, что искупавшись в ней пару раз вы очиститесь от всего негатива. А возле Прута является источник "Нафтуся" с чудесной лечебной водой. Когда ты чувствуешь всем сердцем, что ты здесь родной - это и есть настоящий отдых и настоящее наслаждение", - говорит Сумская.

Второй день празднования фестиваля продолжился аукционом "Спасем сокровища вместе" ради сохранения древних икон, который проводится совместно с Ивано-Франковским краеведческим музеем. Лотами аукциона стали копии отреставрированных произведений сакрального искусства, за которые удалось собрать 86 000 гривен. Эти средства в дальнейшем пойдут раритетных произведений из фондов музея.

Завершился же Winter Romantik Fest 8-го января выступлением популярного украинского певца Арсена Мирзояна. Гости фестиваля рассказали УНИАН, что им очень понравились выступления звездных гостей, еще и когда они происходили на фоне такой красивой природы, и заверили, что обязательно приедут в Яремче на Рождество еще раз.