Двое туристов из Киева спускались с Говерлы и заблудились – ГСЧС

Их нашли спасатели, в оказании медицинской помощи они не нуждались.

В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двоим туристам из Киева, которые заблудились в горах.

Читайте такжеПольские спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Татрах (видео)Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что двое жителей Киева во время схождения с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно сойти.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели. В 17:45 они встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи они не нуждались.

В 18:30 спасатели сопроводили их к месту временного проживания в поселок Ворохта.

Ранее УНИАН сообщал, что спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах.