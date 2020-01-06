цей матеріал доступний українською

Двое туристов из Киева спускались с Говерлы и заблудились – ГСЧС

13:29, 06 января 2020
Новости туризма
52 0
Спасатели сопроводили туристов к месту временного жительства в поселок Ворохта / фото golos.ua

Читайте такжеПольские спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Татрах (видео)Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что двое жителей Киева во время схождения с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно сойти.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели. В 17:45 они встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи они не нуждались.

В 18:30 спасатели сопроводили их к месту временного проживания в поселок Ворохта.

Ранее УНИАН сообщал, что спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ГСЧС#туристы#Говерла