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Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

11:42, 06 января 2020
Новости туризма
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В Карпатах ожидается сходженя лавин / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Согласно прогнозу синоптиков, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Осложнение погодных условий соответствует третьему уровню опасности..

Напомним, красивого и снежного Рождества в Украине в 2020 году не предвидится. По прогнозам синоптиков, 7 января будет преобладать сухая и не слишком морозная погода.

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Теги: #Карпаты#погода в Украине#лавинная опасность