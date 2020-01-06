Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
11:42, 06 января 2020Новости туризма
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6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
В Карпатах ожидается сходженя лавин / фото УНИАН
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о лавинной опасности в Карпатах.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Согласно прогнозу синоптиков, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
Осложнение погодных условий соответствует третьему уровню опасности..
Напомним, красивого и снежного Рождества в Украине в 2020 году не предвидится. По прогнозам синоптиков, 7 января будет преобладать сухая и не слишком морозная погода.
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