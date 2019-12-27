Для жителей и гостей эквадорского городка открыли выставку гигантских мультгероев (видео)

Скульптуры размещены на улицах города.

Мультгерои величиной с двухэтажный дом: в эквадорском городе Гуаякиль, чтобы привлечь как можно больше туристов, установили скульптуры популярных персонажей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Здесь и Железный Человек, и Король Лев, и покемоны, даже семейка Адамсов почти в полном составе. В общем, почти четыре десятка фигур высотой до семи метров.

Выставка бесплатна для всех, ведь скульптуры размещены просто на улице.