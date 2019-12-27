Для жителей и гостей эквадорского городка открыли выставку гигантских мультгероев (видео)
13:51, 27 декабря 2019Новости туризма
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Скульптуры размещены на улицах города.
Выставку гигантских мультгероев открыли для жителей и гостей эквадорского городка
Мультгерои величиной с двухэтажный дом: в эквадорском городе Гуаякиль, чтобы привлечь как можно больше туристов, установили скульптуры популярных персонажей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Здесь и Железный Человек, и Король Лев, и покемоны, даже семейка Адамсов почти в полном составе. В общем, почти четыре десятка фигур высотой до семи метров.
Выставка бесплатна для всех, ведь скульптуры размещены просто на улице.
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