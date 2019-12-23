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МАУ ввел услугу по продаже товаров Duty Free онлайн

14:16, 23 декабря 2019
Новости туризма
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МАУ теперь предлагает заказать заблаговременно товары Duty Free / Фото УНИАН

Украинская авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) ввела новую услугу Smart Duty Free, которая предполагает доставку товаров из онлайн каталога на борт самолета по специальной цене.

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"Теперь вы можете выбирать Duty Free товары топовых международных брендов и украинских производителей в онлайн каталоге партнера МАУ – Duty Free Americas. Бронируйте онлайн заранее, оплачивайте и получайте на борту по специальной цене", - сообщается в интернет-рассылке от МАУ.

Заказ можно сделать, если до международного рейса осталось 12 часов (или 24 часа - для дальнемагистральных рейсов).

Как ранее сообщал УНИАН, с 15 января 2019 года начали действовать новые нормы провоза ручной клади на всех рейсах авиакомпании МАУ. При этом любые дополнительные личные вещи, в том числе пакеты Duty Free, с этого момента должны быть упакованы в ручной клади. В то же время у большинства авиакомпаний товары Duty Free, купленные непосредственно перед вылетом в аэропорту, можно проносить на борт без доплаты за дополнительное место ручной клади. Именно этот пункт вызвал наибольшее недовольство от новых правил МАУ.

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Теги: #МАУ#багаж#ручная кладь