МАУ ввел услугу по продаже товаров Duty Free онлайн

С 15 января 2019 года начали действовать новые нормы провоза ручной клади на всех рейсах авиакомпании МАУ, которые не предусматривают бесплатный провоз товаров Duty Free.

Украинская авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) ввела новую услугу Smart Duty Free, которая предполагает доставку товаров из онлайн каталога на борт самолета по специальной цене.

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"Теперь вы можете выбирать Duty Free товары топовых международных брендов и украинских производителей в онлайн каталоге партнера МАУ – Duty Free Americas. Бронируйте онлайн заранее, оплачивайте и получайте на борту по специальной цене", - сообщается в интернет-рассылке от МАУ.

Заказ можно сделать, если до международного рейса осталось 12 часов (или 24 часа - для дальнемагистральных рейсов).

Как ранее сообщал УНИАН, с 15 января 2019 года начали действовать новые нормы провоза ручной клади на всех рейсах авиакомпании МАУ. При этом любые дополнительные личные вещи, в том числе пакеты Duty Free, с этого момента должны быть упакованы в ручной клади. В то же время у большинства авиакомпаний товары Duty Free, купленные непосредственно перед вылетом в аэропорту, можно проносить на борт без доплаты за дополнительное место ручной клади. Именно этот пункт вызвал наибольшее недовольство от новых правил МАУ.