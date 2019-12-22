Заработал безвиз между Украиной и Северной Македонией

Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.

Сегодня, 22 декабря, между Украиной и Северной Македонией начнет действовать режим безвизовых поездок.

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Об этом в Twitter сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

“К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы”, – написал Заяц.

Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.

До Північної Македонії без віз уже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи! pic.twitter.com/uVZFY3ajDg — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 17 грудня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС украинские граждане, имеющие биометрические паспорта, могут совершать туристические поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.

Кабмин в последующие пять лет намерен расширить перечень стран для безвизовых поездок украинцев. Планируется, что в 2020 году будут увеличены сроки безвизового пребывания граждан Украины в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.