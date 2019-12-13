Новый год в Киеве: появилось видео подготовки к праздникам в столице

На главной елке испытали зажигание огоньков.

Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко обнародовал видео с приготовлением праздничных локаций в столице и показал, как будет выглядеть елка с гирляндами на Софийской площади.

Дерево уже украсили новогодними огоньками и игрушками.

"Также на площади скоро появятся "Четыре королевства" из сказки о Щелкунчике", - говорится в сообщении Кличко.

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Возводят праздничный городок и на Подоле – на Контрактовой площади. Новогодние ярмарки начнутся с 14 декабря. А 19-го декабря, в день святого Николая, в 19:00 состоится торжественное зажжение огней на главной елке на Софийской площади.

Впрочем, если вам нет сил ждать – короткий фрагмент того, как она будет выглядеть, есть в конце видео мэра.

В общем на новогодние праздники запланировано шесть концертных программ на Софийской и Контрактовой площадях.

Как сообщалось ранее, главная елка страны в этом году будет высотой 30 метров, а вес ее - более 100 тонн. Новогоднее дерево сборное, а его конструкция будет состоять из сосен и пихты, выращенных в лесах Житомирщины. Украсят ее 750 игрушками и тремя километрами гирлянд теплых цветов: красный, золотой и белый. А сама елка будет окружена четырьмя сказочными королевствами, где будут соответствующие фотозоны.