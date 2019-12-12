SkyUp запустил рейс из Киева в итальянский Турин

Стоимость билета без багажа: от 1 895 грн, а с багажом - от 2 375 грн.

12 декабря 2019 года SkyUp Airlines совершил первый рейс по маршруту Киев – Турин.

Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

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Генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий сказал: "Сегодня мы сделали еще один шаг в реализации нашей стратегической программы развития международной карты полетов SkyUp Airlines. Турин стал четвертым пунктом назначения авиакомпании в Италии. Отныне украинцы имеют возможность познакомиться еще с одним регионом Италии и открыть для себя новые города этой невероятной страны. Вместе с этим нам важно открывать Украину миру. Мы рады, что теперь сможем показать жителям региона нашу столицу. Киев – один из старейших городов Европы, богатый культурными и историческими достопримечательностями. В то же время город современный и динамичный", - говорится в сообщении.