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В Новой Зеландии продолжаются поиски пострадавших от извержения вулкана (видео)

18:38, 11 декабря 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По предварительным подсчетам их не менее девяти. Шансы найти всех живыми - мизерные, говорят спасатели. И возобновить спасательные работы из-за активности вулкана пока что невозможно. Роковое извержение на острове Уайт-Айленд произошло накануне. На тот момент неподалеку от самого кратера были 47 туристов из США, Австралии, Германии, Китая и других стран. Их накрыли ядовитые жгучие облака пепла из кратера.

Как сообщал УНИАН, последний раз вулкан извергался в 2016 году, однако тогда речь шла лишь о кратковременном выбросе пепла. Одно из наиболее серьезных извержений было зафиксировано в 2001 году. Сейчас в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли шесть человек.

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Теги: #Новая Зеландия#видео#извержение вулкана