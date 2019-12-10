В польском Кракове назвали лучший рождественский вертеп (видео)

Участники представили 131-ю композицию различного наполнения и размера.

Праздничный конкурс: в польском Кракове определили лучший рождественский вертеп.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Участники соревнований представили 131 работу. Все они имели разный размер, от нескольких метров до нескольких миллиметров. Самый маленький вертеп, например, разместили на монете.

Традиционные рождественские вертепы в Кракове также содержат изображения городской легенды - Вавельского Дракона, который является популярным антигероем.

Из-за своей особенности краковские вертепы, или шопки, попали в список нематериального наследия ЮНЕСКО.