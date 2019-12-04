Зимняя сказка: в китайском парке "Аватара" покрыло льдом деревья и водопады (видео)

В парк, где снимали фильм "Аватар", пришла зима.

В китайский парк Улинъюань, где снимали один из самых кассовых фильмов «Аватар», пришла зима.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Деревья здесь покрыты льдом, над самим ландшафтом возвышаются облака. Водопады также замерзли.

Местные и туристы рассказывают, что потрясены красотой природы. В парк приходят насладиться ранними зимними пейзажами.

Эта ландшафтная территория известна естественными карстовыми колоннами, некоторые из которых возвышаются на две сотни метров над землей. Именно они придают парку особую красоту.

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