SkyUp запустила рейсы Львов – Тель-Авив
15:21, 25 ноября 2019Новости туризма
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В компании также напомнили, что с 5 декабря начнут летать в Тель-Авив из Запорожья.
SkyUp начал полетную программу в Израиль / facebook.com/skyup.aero
24 ноября авиакомпания SkyUp Airlines выполнила первый рейс по новому маршруту Львов - Тель-Авив. Аэропорт прилета - Международный аэропорт имени Бен-Гуриона.
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Как сообщает ЦТС, ссылаясь на сообщение компании, таким образом перевозчик начал полетную программу в Израиль.
Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Цена билета без багажа стартует от 2343 грн, с багажом - от 3020 грн.
Кроме того в SkyUp напомнили, что с 5 декабря начнут летать в Тель-Авив из Запорожья.
Ранее украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла новый рейс из Львова в Шарджу (ОАЭ).
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