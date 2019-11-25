SkyUp запустила рейсы Львов – Тель-Авив

В компании также напомнили, что с 5 декабря начнут летать в Тель-Авив из Запорожья.

24 ноября авиакомпания SkyUp Airlines выполнила первый рейс по новому маршруту Львов - Тель-Авив. Аэропорт прилета - Международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Читайте такжеRyanair с января запустит рейсы из Херсона в Катовице Как сообщает ЦТС, ссылаясь на сообщение компании, таким образом перевозчик начал полетную программу в Израиль. Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Цена билета без багажа стартует от 2343 грн, с багажом - от 3020 грн. Кроме того в SkyUp напомнили, что с 5 декабря начнут летать в Тель-Авив из Запорожья. Ранее украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла новый рейс из Львова в Шарджу (ОАЭ).

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