цей матеріал доступний українською

SkyUp запустила рейсы Львов – Тель-Авив

15:21, 25 ноября 2019
Новости туризма
47 0
SkyUp начал полетную программу в Израиль / facebook.com/skyup.aero

24 ноября авиакомпания SkyUp Airlines выполнила первый рейс по новому маршруту Львов - Тель-Авив. Аэропорт прилета - Международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

Читайте такжеRyanair с января запустит рейсы из Херсона в Катовице

Как сообщает ЦТС, ссылаясь на сообщение компании, таким образом перевозчик начал полетную программу в Израиль.

Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Цена билета без багажа стартует от 2343 грн, с багажом - от 3020 грн.

Кроме того в SkyUp напомнили, что с 5 декабря начнут летать в Тель-Авив из Запорожья.

Ранее украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла новый рейс из Львова в Шарджу (ОАЭ).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#полеты#SkyUpпогода во Львове