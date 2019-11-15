Windrose запускает зимние рейсы в Ивано-Франковск из Киева и Днепра

Цена билета в одну сторону из "Борисполя" стартует от 2100 гривень.

Авиакомпания Windrose с 27 декабря начнет выполнять рейсы в Ивано-Франковск из Киева (аэропорт «Борисполь») и Днепра.

Читайте такжеRyanair с января запустит рейсы из Херсона в КатовицеОб этом говориться в сообщении на Facebook-странице курорта Буковель.

Отмечается, что полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам самолетом Embraer 145.

Цена билета в одну сторону из «Борисполя» стартует от 2100 гривень, из Днепра – от 2700 гривень. Перевозка одного комплекта лыжного снаряжения будет бесплатной. Багаж весом до 23 килограмм включен в тариф.

Ранее УНИАН сообщал, что Sky Up анонсировал запуск пяти новых морских направлений из Запорожья.