Windrose запускает зимние рейсы в Ивано-Франковск из Киева и Днепра
13:46, 15 ноября 2019Новости туризма
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Цена билета в одну сторону из "Борисполя" стартует от 2100 гривень.
Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам / shotam.info
Авиакомпания Windrose с 27 декабря начнет выполнять рейсы в Ивано-Франковск из Киева (аэропорт «Борисполь») и Днепра.
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Отмечается, что полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам самолетом Embraer 145.
Цена билета в одну сторону из «Борисполя» стартует от 2100 гривень, из Днепра – от 2700 гривень. Перевозка одного комплекта лыжного снаряжения будет бесплатной. Багаж весом до 23 килограмм включен в тариф.
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