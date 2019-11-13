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В Лондоне возведут 11-этажку с самой большой "зеленой стеной" в Европе (фото)

19:44, 13 ноября 2019
Новости туризма
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На здании создадут около 400 тысяч насаждений / dezeen.com

Об этом передает ТСН.

Читайте такжеВ Трускавце планируют возвести крупнейший в Восточной Европе аквапаркОтмечается, что проект здания разработан лондонской студией дизайна Sheppard Robson.

11-этажное здание будет располагаться в центре города с интенсивным движением между станциями Фаррингдон и Моргейт.

На здании создадут около 400 тысяч насаждений, которые смогут поглощать восемь тонн углерода и производить шесть тонн кислорода в год. Кроме того, планируют построить террасу с садом с редкими видами растений, с которой будет открываться панорама города.

В Citicape House будет расположен пятизвездочный отель, офисные помещения, залы для проведения мероприятий, скай-бар, спа-салон и ресторан.

Как ранее сообщал УНИАН, в Норвегии построят музей для созерцаний за китами.

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Теги: #Лондон