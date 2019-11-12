В Украине в следующем году появятся новые маршруты поездов

В международном сообщении планируется запуск маршрутов в Польшу; присоединение к поезду 4 столиц пятой столицы - Таллинна; Львов - Минск через Ковель, Брест; Гомель – Киев.

Министерство инфраструктуры анонсировало открытие новых ж/д маршрутов в следующем году. Как сообщила пресс-служба, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе пресс-конференции.

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«В планах Министерства инфраструктуры в 2020 году - приобретение «Укрзализныцей» 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключение договоров на 40 тепловозов и 200 электровозов, электрификация 110 км пути для ускорения движения поездов, локализация производства тяги в Украине, что позволит создавать новые рабочие места для Украины», - цитирует пресс-служба Криклия.

Отмечается, что после обновления подвижного состава планируется открытие новых маршрутов.

В частности, в пределах Украины: Ужгород - Херсон через Николаев, Кривой Рог; Запорожье - Ивано-Франковск через Днепр; Запорожье - Черновцы; Киев – Ковель; Киев - Запорожье через Кривой Рог; Лисичанск - Одесса; Киев-Николаев-Херсон.

В международном сообщении планируется запуск маршрутов в Польшу; присоединение к поезду 4 столиц пятой столицы - Таллинна; Львов - Минск через Ковель, Брест; Гомель - Киев.

Отмечается, что параллельно с этим планируется улучшить уровень сервиса и комфорта для пассажиров.

«Для этого в следующем году запланированы: замена освещения в вагонах, обновление постельного белья, совершенствование системы уборки в поездах», - отметили в пресс-службе.

Также, по словам Криклия, в рамках реализации программы безопасности на «Укрзализныце» в 2020 году планируется обустройство подъездов и подходов к железнодорожным переездам, установка на переездах систем видеонаблюдения, обустройство устройств переездной автоматики на нерегулируемых переездах с автобусным движением, ремонт пассажирских платформ, тоннелей, установка ограждения на станциях.

Также, по словам Криклия, задачей министерства является аренда или продажа имущества, которое не используется железной дорогой в профильной деятельности, а также концессия отдельных объектов, которая может стать источником дополнительных средств для запланированного переоборудования подвижного состава и улучшения инфраструктуры.

«По предварительным оценкам, стоимость непрофильных активов «Укрзализныци» - более 10 млрд грн. Концессия железнодорожных вокзалов Николаева, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Чопа, которая сейчас прорабатывается Министерство совместно с партнерами, позволит превратить их в удобные пространства с торговыми площадями, кафе и отелями, обеспечить более высокий уровень сервиса для пассажиров и увеличить инвестиционный ресурс «Укрзализныци», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует в течение ближайших пяти лет вдвое увеличить количество скоростных поездов «Интерсити+».