Airbnb становится ближе: сервис добавил в свой список украинский язык

После обновлений сервис стал доступен уже на 62 языках, в том числе локальных разновидностях и диалектах языков.

Популярный сервис для поиска жилья теперь доступен Airbnb на украинском языке.

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В частности, создатели сервиса обновили список языков, добавив новые и редкие. Авторы обновлений очень тщательно подошли к своей задаче. В списке новых языков доступны сразу три разновидности английского – австралийский английский, канадский английский и британский английский.

Помимо украинского, создатели сервиса добавили также языки стран кавказского региона, а также языки прибалтийских стран. Среди других интересных вариантов – канадский французский, индийский хинди, аргентинский испанский, испанский Латинской Америки, два диалекта Южно-Африканской Республики и даже мальтийский язык. Всего добавлен 31 язык.

Таким образом, после обновлений сервис стал доступен уже на 62 языках, в том числе локальных разновидностях и диалектах языков. Это значит, что сервисом теоретически смогут воспользоваться порядка 4 млрд людей на планете – именно столько в совокупности владеют всеми этими языками и диалектами. За более чем 11 лет работы компания расширила свой список стран, с которыми она сотрудничает, до 191-й.

В компании утверждают, что обновление списка доступных языков на сайте даст возможность охватить новую аудиторию пользователей, а также откроет возможности ведения бизнеса по сдаче жилья в аренду для населения некоторых регионов в разных уголках мира. Аналогично расширится и аудитория туристов – выходцев из этих регионов, которые ищут жилье на время отпуска.