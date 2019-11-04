УЗ назначит 35 дополнительных поездов к новогодним праздникам

По словам главы компании, в целом "Укрзализныця" планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Акционерная компания "Укрзализныця" назначит 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.

Читайте также"Укрзализныця" планирует за пять лет вдвое увеличить количество скоростных поездов "Интерсити+"

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

"Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - написал он.

По словам Кравцова, в целом "Укрзализныця" планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Он также добавил, что "Укрзализныця" продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов.

"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", - уточнил Кравцов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует до конца года запустить новый поезд украинского производства от железнодорожного вокзала (Киев) до международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область).