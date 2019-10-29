В Румынии состоялся тыквенный фестиваль - один из крупнейших в Европе (видео)

Участники вырезали более 30 тыс. "светильников Джека".

Большие и маленькие, забавные и страшные - десятки тысяч "светильников Джека" вырезали на самом масштабном тыквенном фестивале в Румынии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Участники фестиваля - традиционно соревновались в художественном мастерстве, вырезая забавные оранжевые рожи, накануне Хэллоуина. Кто-то придумывал целые истории своих героев. Кто-то пытался изобразить друга или даже домашнего любимца.

Чтобы продемонстрировать все произведения, организаторы установили специальный стенд. На нем разместили аж 30 тысяч разнообразных тыкв.