В Румынии состоялся тыквенный фестиваль - один из крупнейших в Европе (видео)
12:51, 29 октября 2019Новости туризма
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Участники вырезали более 30 тыс. "светильников Джека".
В Румынии состоялся тыквенный фестиваль - один из крупнейших в Европе
Большие и маленькие, забавные и страшные - десятки тысяч "светильников Джека" вырезали на самом масштабном тыквенном фестивале в Румынии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Участники фестиваля - традиционно соревновались в художественном мастерстве, вырезая забавные оранжевые рожи, накануне Хэллоуина. Кто-то придумывал целые истории своих героев. Кто-то пытался изобразить друга или даже домашнего любимца.
Чтобы продемонстрировать все произведения, организаторы установили специальный стенд. На нем разместили аж 30 тысяч разнообразных тыкв.
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