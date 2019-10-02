В Европу за 10 евро: Ryanair объявил распродажу

Забронировать билеты можно до 6 октября.

Ирландский лоукостер Ryanair запустил распродажу авиабилетов со скидкой 25%.

Об этом говорится на официальном сайте Ryanair.

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Из Украины можно приобрести билеты от 10 евро: в Варшаву, Гданьск, Краков, Катовице и Стокгольм.

В Афины из Киева можно долететь за 15 евро, в Софию за 14 евро, в Вену за 22 евро, а в Мадрид за 25 евро.

Забронировать билеты можно до 6 октября, акция действует на билеты с октября 2019 до мая 2020 года.

Как сообщал УНИАН, ирландский лоукостер Ryanair снизил цену авиабилетов на первые рейсы из Одессы в Катовице (Польша) до 6 евро в одну сторону. Перелеты по такой стоимости будут выполнены в конце октября этого года.