В Европу за 10 евро: Ryanair объявил распродажу
12:53, 02 октября 2019Новости туризма
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Забронировать билеты можно до 6 октября.
Иллюстрация / REUTERS
Ирландский лоукостер Ryanair запустил распродажу авиабилетов со скидкой 25%.
Об этом говорится на официальном сайте Ryanair.
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Из Украины можно приобрести билеты от 10 евро: в Варшаву, Гданьск, Краков, Катовице и Стокгольм.
В Афины из Киева можно долететь за 15 евро, в Софию за 14 евро, в Вену за 22 евро, а в Мадрид за 25 евро.
Забронировать билеты можно до 6 октября, акция действует на билеты с октября 2019 до мая 2020 года.
Как сообщал УНИАН, ирландский лоукостер Ryanair снизил цену авиабилетов на первые рейсы из Одессы в Катовице (Польша) до 6 евро в одну сторону. Перелеты по такой стоимости будут выполнены в конце октября этого года.
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