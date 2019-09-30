Сегодня фонтаны Киева прекратят свою работу до следующего сезона

1 октября специалисты «Киевводфонда» начнут подготовку фонтанов к зиме.

Сегодня, 30 сентября, фонтаны Киева прекратят свою работу до следующего сезона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, 1 октября специалисты специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» начнут подготовку фонтанов к зиме.

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На сегодняшний день СВКП «Киевводфонд» осуществляет работы по эксплуатации 8 столичных фонтанов, а именно: на Майдане Незалежности - «Большой» и комплекс шести фонтанов «Малые» (четная сторона ул. Крещатик), фонтаны «Водяной шар», «Каскадный» и «Основатели Киева» (нечетная сторона ул. Крещатик), а также фонтан «Крещатик» на ул. Крещатик, 25, фонтан на ул. Большой Васильковской, 119-121 и уникального комплекс в акватории Русановского канала.

Отмечается, что фонтаны тщательно почистят и законсервируют.

«Большой» и шесть «Малых» фонтанов будут законсервированы специальной конструкцией, которая будет защищать чаши фонтаны от внешнего повреждения и загрязнения. После этого работы продолжатся непосредственно в подземной части фонтанов, где находится насосное оборудование и щитовые запуска», - сообщила директор предприятия Светлана Козловская.

Для демонтажа 12 гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. Очистка Русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа из канала. До следующего сезона они будут храниться в специализированных помещениях.

В мэрии обещают, что уже с мая 2020 столичные фонтаны возобновят свою работу и будут дарить удовольствие жителям города.