Киевские свето-музыкальные фонтаны заработают с 1 мая (видео)

Музыкально-световое шоу на Майдане Незалежности будет проходить с 21:00 по 23:00 со вторника по субботу.

Столичные фонтаны возобновят работу с 12:00 1 мая 2018 года, а музыкально-световое шоу на Майдане Незалежности будет проходить с 21:00 по 23:00 со вторника по субботу.

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Как говорится в сюжете ТСН, сейчас же идут последние приготовления к запуску фонтанов. Их моют, чистят и восстанавливают украденные посетителями детали, а под землей - проверяют трубы и настраивают технику. Открыть сезон обещают 1 мая.

Как сообщал УНИАН, в мая 2017 года в Киеве после реконструкции заработал фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, высота которого может достигать 35 метров. Отремонтированный фонтан является свето-музыкальным, его работу возобновили в ожидании прибытия в Киев гостей международного песенного конкурса Евровидение-2017.