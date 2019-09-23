МАУ запустила продажу билетов по скидке на авиарейсы в Европу

Скидка будет действовать на рейсы, которые будут выполняться с 1 ноября по 15 декабря 2019 года.

Авиакомпания МАУ ввела скидку 15 долларов на билеты из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска и Черновцов в Европу.

Как сообщает avianews.com, скидка распространяется на рейсы, которые будут выполняться в период с 1 ноября по 15 декабря 2019 года.

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Рейсы из Киева будут прямыми, рейсы из региональных аэропортов Украины будут осуществляются с пересадкой в киевском аэропорту "Борисполь".

Снижение стоимости авиабилетов происходит путем активации специального промо-кода для перелетов в обе стороны. Он действует на тарифы эконом-класса, включающие багаж: Economy Standard и Economy Premium, и не распространяется на билеты эконом-класса без багажа Economy Light, а также билеты бизнес-класса.

Список акционных направлений из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска и Черновцов:

Рим

Милан

Венеция

Мадрид

Берлин

Франкфурт

Мюнхен

Дюссельдорф

Прага

Рига

Стокгольм

Хельсинки

Для получения скидки на главной странице сайта МАУ необходимо в графе промо-код ввести SCMG83BF, выбрать маршрут по акционному направлению в обе стороны и рейсы, которые принимают участие в акции. Промо-код действителен для бронирований до 30 октября 2019 года на рейсы с 1 ноября по 15 декабря 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры разрабатывает механизм компенсаций украинским авиакомпаниям, которые вынуждены облетать территорию Российской Федерации.