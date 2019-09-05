Маршрут поезда «Шостка - Киев-Волынский» продлили ради фестиваля дерунов

В меню фестиваля - полесские блюда, деруны "украинские, заморские и с выкрутасами", мастер-класс по приготовлению дерунов от коростенского мэра и дегустации других блюд и напитков.

"Укрзализныця" продлила на один день маршрут поезда № 896 "Шостка - Киев-Волынский" до Коростеня, где 14 сентября состоится ХІ Международный фестиваль дерунов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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"Поезд № 896 отправится из Шостки 14 сентября в 1:48 и прибудет в Коростень в 10:25. В обратном направлении поезд № 898 отправится из Коростеня в 16:55 и прибудет на станцию "Киев-Пассажирский" в 19:39", - говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях "Киев-Волынский", "Святошин", "Буча", "Клавдиево", "Бородянка" и других.

Как отмечают организаторы, фестиваль стартует в полдень праздничным шествием по центральной улице города, после чего в центральном парке состоится торжественное открытие праздника с поднятием флага и исполнением гимна фестиваля.

Во время мероприятия коростенские хозяйки и представители соседних районов Житомирщины, повара из разных регионов и других стран продемонстрируют свое искусство приготовления дерунов или близких к ним блюд из картофеля, а дегустаторы и посетители фестиваля определят лучшие блюда.

"Желающие смогут проголосовать за самый вкусный дерун, который им понравится больше всех. В меню фестиваля: полесские блюда; деруны украинские, заморские и с выкрутасами, мастер-класс по приготовлению дерунов от коростенского мэра; дегустации других блюд и напитков", - сообщили организаторы фестиваля.