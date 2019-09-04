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УЗ продала онлайн почти 9 миллионов билетов

09:41, 04 сентября 2019
Транспорт
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Доля железнодорожных билетов, приобретенных через интернет, растет / фото УНИАН

"Укрзализныця" продала более 8,5 миллионов билетов онлайн. С помощью интернет-сервисов пассажиры купили 112 миллионов проездных документов.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Доля билетов, приобретенных через интернет, растет. В прошлом году их количество составляло половину от всех приобретенных. Этого же года их количество возросло до 56%", - говорится в сообщении.

Билеты онлайн можно купить на все поезда дальнего следования Украиной, поезда в Польше, а также состав четырех столиц – Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Напомним, 12 августа сообщалось, что в "Укрзализныце" хотят решать проблему нехватки билетов в летний сезон и на праздники, повысив стоимость проезда.

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