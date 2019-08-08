В Карпатах известная туристическая дорога "утонула" в мусоре (фото, видео)

Пользователей Сети возмутило такое отношение к природе. Они разразились гневными комментариями.

В Ивано-Франковской области маршрут со спортивной базы Заросляк на Говерлу буквально "утонул" в мусоре.

Об этом сообщил прикарпатец, соучредитель компании Fun Karpaty Travellers Company Петр Полковников на своей странице в Facebook. Он также разместил снимки загрязненного маршрута.

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"Такую "красоту" имеют возможность наблюдать сотни туристов ежедневно, поднимаясь на Говерлу по маршруту со спортивной базы "Заросляк", – написал Полковников.

По его словам, весь мусор гнил там месяцам, а в лучшем случае один раз в месяц приезжала машина и вывозила его.

"А это, на минуточку, на территории биосферного заповедника "Карпатский национальный природный парк". На въезде, на КПП, добросовестно все платят рекреационный сбор в размере 30 грн с человека. В результате – повсюду мусор и совершенно разбита дорога", – отметил прикарпатец.

Ранее УНИАН. Туризм сообщал, что ежегодно курортная Кирилловка принимает все больше туристов и их денег. И хотя курорт традиционно встречает отдыхающих огромным количеством мусора, «советским» сервисом и фекалиями в море, этим летом на пляжах Азова снова яблоку негде упасть.