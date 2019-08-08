Горы мусора и грязное море. Опасности украинского туризма

Кирилловка – небольшой поселок в Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Рядом находятся два лимана – Утлюкский и Молочный, Федотова коса и коса Пересыпь, а также остров Бирючий, который входит в состав Национального парка «Приазовский». Учитывая прекрасный климат, хорошие пляжи и теплое, хоть и не всегда спокойное море, Кирилловка всегда привлекала туристов (собенно этот поселок любят семьи с маленькими детьми). До 2014 года, с мая по поздний сентябрь, сюда приезжали 350-400 тысяч человек. После аннексии Крыма их количество увеличилось в разы: в прошлом году здесь отдохнули более 1,5 млн туристов, и в нынешнем году местная власть планирует принять столько же.

Блеск и нищета в одном флаконе

Годы идут, бюджеты территорий увеличиваются (Кирилловка объединилась с близлежащими селами в территориальную общину еще в 2017 году), отдыхающих все больше, а уровень сервиса «застрял в СССР» и упорно не хочет оттуда выбираться. Конечно, находятся смельчаки, которые пытаются перенять мировой туристический опыт, но в этом случае включается «индикатор жадности», в результате чего цены за отдых в нормальных условиях просто зашкаливают: иногда отпуск в Кирилловке стоит туристу в разы дороже путешествия в Турцию или Египет.

К примеру, в начале нынешнего лета в Кирилловке открылась очередная база отдыха. Там уже успели «засветиться» несколько «звезд» отечественного шоу-бизнеса, а для местных жителей объект стал достопримечательностью. Ведь данное заведение существенно отличается от большинства его прибрежных «собратьев»: на территории комплекса находится несколько бассейнов, рестораны с различными мировыми кухнями, джакузи, салоны красоты, спортзалы, боулинги с бильярдами и т.д. Но и цены «кусаются». Двухместный номер «эконом-класса» в этом комплексе стоит 3,5 тыс грн/сутки. За эти деньги, помимо всех вышеупомянутых благ, турист получит две кровати, душ в комнате, плазменный телевизор и даже бесплатный Wi-Fi. Самый дорогой номер – семейный люкс – обойдется в 7,5 тыс грн в сутки. Администраторы нового заведения обещают за эту сумму даже наличие отдельной кофе-машины в номере.

В этом поселке находится и самый большой аквапарк в Украине. Цена взрослого билета – 520-590грн (в зависимости от количества часов, проведенных на аттракционе), детского – от 500 до 570 грн. Для сравнения, посещение крупнейшего парка развлечений «Диснейленд» в Калифорнии (США) в пересчете не украинские гривны будет стоить около 1,5 тыс грн с человека.

С другой стороны, рядом с VIP-базой и чудесным аквапарком существует и параллельная реальность в виде различных санаториев, пансионатов и мини-отелей. Аренда жилплощади в этих заведениях будет стоить гораздо дешевле – от 600 до 2,5 тыс грн в сутки за номер. А от стоимости зависят и условия, предлагаемые туристу.

В «стандартном пакете» - это определенное количество кроватей, душевая и туалетная комнаты, телевизор, кондиционер с холодильником и Wi-Fi (кстати, не всегда бесплатный). В некоторых случаях, отдыхающим могут предложить и завтрак, входящий в стоимость проживания. Впрочем, далеко не всегда. Также во многих заведениях, если поискать, есть дополнительные «бонусы» в виде парковки или системы видеонаблюдения на территории.

Но просто безумную популярность среди курортников снискал частный сектор Кирилловки. Во-первых, это дешево. Снять «домик» обойдется в 100-120 гривень с человека в сутки. В «нагрузку» классическая хозяйка «апартаментов» - тетя Лена или тетя Зина - предложит все удобства на улице (душ/туалет придется делить с 5-6 семьями, которые отдыхают в этом же домовладении), общую кухню, страшную посуду и бытовую технику. Зачастую, в таких «домиках» нет ни телевизоров, ни кондиционеров. Максимум – вентилятор и холодильник, и то не всегда.

Куда уходят туристические деньги?

Зарабатывают на туристах не только коммерсанты и местные жители, но и власть. В частности, решением сессии Кирилловского сельского совета, еще в начале года заблаговременно было принято решение о взыскании с отдыхающих туристического сбора. Для жителей Украины, которые решили провести отпуск в «официальных» учреждениях (если говорить о частном секторе, то доказать, что там отдыхают приезжие, а не родственники хозяев, очень сложно) составляет около 5 грн в сутки (0,12% от минимальной заработной платы). Граждане-иностранцы платят 1% от «минималки», что составляет почти 42 грн. Все собранные деньги остаются в местном бюджете и, по словам местных чиновников, будут потрачены на благоустройство территории и подготовку к следующему сезону.

Ввели свой «налог» и в заповедной части Кирилловки, входящей в состав Приазовского национального природного парка – здесь взимают плату для въезда автомобилей. К примету, чтобы заехать на территорию Федотовой косы, нужно заплатить 200 гривень. Пешеходов пускают бесплатно.

Руководство Национального парка приняло такое решение с началом купального сезона. Но это почему-то безумно возмутило будущих отдыхающих – в социальных сетях народ обвинял директора парка в стремлении заработать и даже грозились оспорить его решение в суде…

И это при том, что директор парка Дмитрий Воловик аргументировал свое решение: деньги собираются, в первую очередь, для того, чтобы убирать побережье после самих отдыхающих, которые оставляют за собой тонны мусора. На пляже уже установили видеонаблюдение, урны, бесплатные туалеты, а также организовали охрану.

Но сорят на морском побережье не только отдыхающие. Тот же Воловик выложил в Сеть видео с одной из баз отдыха, расположенной на Федотовой косе. Перед входом на территорию – огромные кучи мусора, в которых завелись черви, крысы, гадюки: «Жаль, что видео не передает запах», - прокомментировал съемку директор Нацпарка.

По его словам, владельцы заведения экономят на вывозе мусора. И то, что объект находится в заповедной зоне никого не смущает.

Спасатели «на бумаге» и нескорая «скорая» помощь

Несмотря на дороговизну морских аттракционов как в аквапарке, так и на побережье (различные бананы, водные мотоциклы, парашюты и т.д), желающих на них прокатиться всегда не меряно. Не пугают людей даже экстремальные развлечения, которые заканчиваются трагически. Так, недавно в курортном поселке Геническ, который соседствует с Кирилловкой, погибла молодая женщина. Она решила покататься на водном парашюте, но во время полета он оторвался от катера. Два часа ветер носил парашют и девушку по небу и ударял ею о волны. Только через 40 километров, возле Кирилловки, спасатели смогли догнать парашют, но медики, прибывшие на вызов, спасти несчастную уже не смогли.

Люди в белых халатах оказались бессильны, когда в начале сезона на популярном курорте утонул 18-летний парень. Из воды его достали еще живым и первую медицинскую помощь оказывали случайные свидетели. «Скорая» приехала лишь через 40 (!) минут, но к тому моменту сердце молодого человека не выдержало – он умер на глазах у десятка отдыхающих.

Глава Кирилловского сельского совета Иван Малеев тогда сетовал, что в курортном поселке имеется всего одна карета скорой помощи. А в тот день медики везли тяжелобольного в районный центр (Акимовка находится в 40-ка километрах от Кирилловки), и поэтому не могли успеть на вызов по поводу утопленника...

Учитывая наличие в районе ОТГ, все деньги, заработанные громадой, остаются в ней и могут тратиться на ее усмотрение. И ничего не мешает местной власти позаботиться о наличии большего количества «скорых» в месте такого большого скопления людей. По словам же Ивана Малеева, на эти цели денег у громады нет.

С другой стороны, деньги есть и у владельцев баз отдыха. А вот желания их тратить, как и у местной власти, нет.

Как рассказали УНИАН в ГУ ГСЧС в Запорожской области, согласно действующему законодательству, на каждой базе отдыха или в каждом мини-отеле, которые находятся на побережье, в штате должны быть медицинские работники и матросы-спасатели. Без них ни один объект не получит разрешение на работу. Однако, традиционно, украинские предприниматели находят способы обмана властей и проверяющих органов. Так, и медсестры, и спасатели на большинстве баз есть только по документам. По факту на этих должностях экономят и людей к работе не привлекают. А на пляжах спасательные вышки часто переоборудованы под аттракционы или демонтированы вовсе. Стоит ли говорить, каким рискам подвергаются жизни отдыхающих? Спасать их просто некому.

Искупаться в фекалиях? Легко

Но опасность отдыха в Кирилловке не только в этом. Запорожский Центр лабораторных исследований (бывшая СЭС) заявляет, что в водах Азовского моря в районе Кирилловки и Бердянска водится миллион разных инфекций и бактерий, и предупреждает: купаться здесь опасно для здоровья. Сколько именно людей уже подхватили инфекционные заболевания, сказать очень сложно – за помощью к врачам обращается лишь каждый четвертый курортник.

По словам экспертов, помимо традиционных сезонных факторов (жара, мор рыбы, водоросли и т.д.), состояние морской воды существенно ухудшается именно летом, когда в Кирилловку приезжают тысячи туристов, а централизованной канализации и водоотвода в поселке нет и никогда не было! Просто если 20 лет назад море принимало на себя все продукты человеческой жизнедеятельности от 100-200 тысяч людей, то за три месяца нынешнего лета в Азов стекают фекалии 1,5 миллиона людей.

Кстати, вопрос строительства централизованного водоснабжения в Кирилловке поднимался 30 лет назад. Но всегда у власти находились причины для того, чтобы морской курорт, ставший таким популярным, оставался без воды и канализации.

У государства тоже никогда не было на это денег. В 2006 году Запорожская областная государственная администрация нашла частного инвестора, готового построить канализационную систему за свои деньги. Чиновники и коммерсант вели переговоры около 2-х лет, но разговоры так и остались разговорами. Предприниматель захотел взамен около 10 гектаров прибрежной азовской воды, власть ее «зажала» и отказала. После этого вопрос поднимался еще дважды – в 2012 и в 2016 годах, но безрезультатно.

Уже пять лет в Украине модно поднимать тему отечественного туризма. Однако на деле ни центральная власть, ни местная, ни сами украинцы – жители курортных городков, не приложили достаточно усилий, чтобы цена такого отдыха (иной раз, дороже чем в Турции или Египте) соответствовала его качеству.

Ирина Дубченко