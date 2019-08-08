Этим летом на пляжах Кирилловки много отдыхающих / фото kirillovka.ks.ua

Горы мусора и грязное море. Опасности украинского туризма

Ирина Дубченко
07:00, 08 августа 2019
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Туризм

​​​​​​​Ежегодно курортная Кирилловка принимает все больше туристов и их денег. И хотя курорт традиционно встречает отдыхающих огромным количеством мусора, «советским» сервисом и фекалиями в море, этим летом на пляжах Азова снова яблоку негде упасть.

Этим летом на пляжах Кирилловки много отдыхающих / фото kirillovka.ks.ua

Кирилловка – небольшой поселок в Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Рядом находятся два лимана – Утлюкский и Молочный, Федотова коса и коса Пересыпь, а также остров Бирючий, который входит в состав Национального парка «Приазовский». Учитывая прекрасный климат, хорошие пляжи и теплое, хоть и не всегда спокойное море, Кирилловка всегда привлекала туристов (собенно этот поселок любят семьи с маленькими детьми). До 2014 года, с мая по поздний сентябрь, сюда приезжали 350-400 тысяч человек. После аннексии Крыма их количество увеличилось в разы: в прошлом году здесь отдохнули более 1,5 млн туристов, и в нынешнем году местная власть планирует принять столько же.

Блеск и нищета в одном флаконе

Годы идут, бюджеты территорий увеличиваются (Кирилловка объединилась с близлежащими селами в территориальную общину еще в 2017 году), отдыхающих все больше, а уровень сервиса «застрял в СССР» и упорно не хочет оттуда выбираться. Конечно, находятся смельчаки, которые пытаются перенять мировой туристический опыт, но в этом случае включается «индикатор жадности», в результате чего цены за отдых в нормальных условиях просто зашкаливают: иногда отпуск в Кирилловке стоит туристу в разы дороже путешествия в Турцию или Египет.

К примеру, в начале нынешнего лета в Кирилловке открылась очередная база отдыха. Там уже успели «засветиться» несколько «звезд» отечественного шоу-бизнеса, а для местных жителей объект стал достопримечательностью. Ведь данное заведение существенно отличается от большинства его прибрежных «собратьев»: на территории комплекса находится несколько бассейнов, рестораны с различными мировыми кухнями, джакузи, салоны красоты, спортзалы, боулинги с бильярдами и т.д. Но и цены «кусаются». Двухместный номер «эконом-класса» в этом комплексе стоит 3,5 тыс грн/сутки. За эти деньги, помимо всех вышеупомянутых благ, турист получит две кровати, душ в комнате, плазменный телевизор и даже бесплатный Wi-Fi. Самый дорогой номер – семейный люкс – обойдется в 7,5 тыс грн в сутки. Администраторы нового заведения обещают за эту сумму даже наличие отдельной кофе-машины в номере.

В этом поселке находится и самый большой аквапарк в Украине. Цена взрослого билета – 520-590грн (в зависимости от количества часов, проведенных на аттракционе), детского – от 500 до 570 грн. Для сравнения, посещение крупнейшего парка развлечений «Диснейленд» в Калифорнии (США) в пересчете не украинские гривны будет стоить около 1,5 тыс грн с человека.

В Кирилловке находится самый большой аквапарк в Украине / фото kirillovka.ks.ua

С другой стороны, рядом с VIP-базой и чудесным аквапарком существует и параллельная реальность в виде различных санаториев, пансионатов и мини-отелей. Аренда жилплощади в этих заведениях будет стоить гораздо дешевле – от 600 до 2,5 тыс грн в сутки за номер. А от стоимости зависят и условия, предлагаемые туристу.

В «стандартном пакете» - это определенное количество кроватей, душевая и туалетная комнаты, телевизор, кондиционер с холодильником и Wi-Fi (кстати, не всегда бесплатный). В некоторых случаях, отдыхающим могут предложить и завтрак, входящий в стоимость проживания. Впрочем, далеко не всегда. Также во многих заведениях, если поискать, есть дополнительные «бонусы» в виде парковки или системы видеонаблюдения на территории.

Но просто безумную популярность среди курортников снискал частный сектор Кирилловки. Во-первых, это дешево. Снять «домик» обойдется в 100-120 гривень с человека в сутки. В «нагрузку» классическая хозяйка «апартаментов» - тетя Лена или тетя Зина - предложит все удобства на улице (душ/туалет придется делить с 5-6 семьями, которые отдыхают в этом же домовладении), общую кухню, страшную посуду и бытовую технику. Зачастую, в таких «домиках» нет ни телевизоров, ни кондиционеров. Максимум – вентилятор и холодильник, и то не всегда.

Куда уходят туристические деньги?

Зарабатывают на туристах не только коммерсанты и местные жители, но и власть. В частности, решением сессии Кирилловского сельского совета, еще в начале года заблаговременно было принято решение о взыскании с отдыхающих туристического сбора. Для жителей Украины, которые решили провести отпуск в «официальных» учреждениях (если говорить о частном секторе, то доказать, что там отдыхают приезжие, а не родственники хозяев, очень сложно) составляет около 5 грн в сутки (0,12% от минимальной заработной платы). Граждане-иностранцы платят 1% от «минималки», что составляет почти 42 грн. Все собранные деньги остаются в местном бюджете и, по словам местных чиновников, будут потрачены на благоустройство территории и подготовку к следующему сезону.

Ввели свой «налог» и в заповедной части Кирилловки, входящей в состав Приазовского национального природного парка – здесь взимают плату для въезда автомобилей. К примету, чтобы заехать на территорию Федотовой косы, нужно заплатить 200 гривень. Пешеходов пускают бесплатно.

Cорят на морском побережье не только отдыхающие / фото Вадим Робейко

Руководство Национального парка приняло такое решение с началом купального сезона. Но это почему-то безумно возмутило будущих отдыхающих – в социальных сетях народ обвинял директора парка в стремлении заработать и даже грозились оспорить его решение в суде…

И это при том, что директор парка Дмитрий Воловик аргументировал свое решение: деньги собираются, в первую очередь, для того, чтобы убирать побережье после самих отдыхающих, которые оставляют за собой тонны мусора. На пляже уже установили видеонаблюдение, урны, бесплатные туалеты, а также организовали охрану.

Но сорят на морском побережье не только отдыхающие. Тот же Воловик выложил в Сеть видео с одной из баз отдыха, расположенной на Федотовой косе. Перед входом на территорию – огромные кучи мусора, в которых завелись черви, крысы, гадюки: «Жаль, что видео не передает запах», - прокомментировал съемку директор Нацпарка.

По его словам, владельцы заведения экономят на вывозе мусора. И то, что объект находится в заповедной зоне никого не смущает.

Спасатели «на бумаге» и нескорая «скорая» помощь

Несмотря на дороговизну морских аттракционов как в аквапарке, так и на побережье (различные бананы, водные мотоциклы, парашюты и т.д), желающих на них прокатиться всегда не меряно. Не пугают людей даже экстремальные развлечения, которые заканчиваются трагически. Так, недавно в курортном поселке Геническ, который соседствует с Кирилловкой, погибла молодая женщина. Она решила покататься на водном парашюте, но во время полета он оторвался от катера. Два часа ветер носил парашют и девушку по небу и ударял ею о волны. Только через 40 километров, возле Кирилловки, спасатели смогли догнать парашют, но медики, прибывшие на вызов, спасти несчастную уже не смогли.

Желающих прокатиться на разного рода аттракционах на побережье всегда не меряно / фото Вадим Робейко

Люди в белых халатах оказались бессильны, когда в начале сезона на популярном курорте утонул 18-летний парень. Из воды его достали еще живым и первую медицинскую помощь оказывали случайные свидетели. «Скорая» приехала лишь через 40 (!) минут, но к тому моменту сердце молодого человека не выдержало – он умер на глазах у десятка отдыхающих.

Глава Кирилловского сельского совета Иван Малеев тогда сетовал, что в курортном поселке имеется всего одна карета скорой помощи. А в тот день медики везли тяжелобольного в районный центр (Акимовка находится в 40-ка километрах от Кирилловки), и поэтому не могли успеть на вызов по поводу утопленника...

Учитывая наличие в районе ОТГ, все деньги, заработанные громадой, остаются в ней и могут тратиться на ее усмотрение. И ничего не мешает местной власти позаботиться о наличии большего количества «скорых» в месте такого большого скопления людей. По словам же Ивана Малеева, на эти цели денег у громады нет.

С другой стороны, деньги есть и у владельцев баз отдыха. А вот желания их тратить, как и у местной власти, нет.

Как рассказали УНИАН в ГУ ГСЧС в Запорожской области, согласно действующему законодательству, на каждой базе отдыха или в каждом мини-отеле, которые находятся на побережье, в штате должны быть медицинские работники и матросы-спасатели. Без них ни один объект не получит разрешение на работу. Однако, традиционно, украинские предприниматели находят способы обмана властей и проверяющих органов. Так, и медсестры, и спасатели на большинстве баз есть только по документам. По факту на этих должностях экономят и людей к работе не привлекают. А на пляжах спасательные вышки часто переоборудованы под аттракционы или демонтированы вовсе. Стоит ли говорить, каким рискам подвергаются жизни отдыхающих? Спасать их просто некому.

Искупаться в фекалиях? Легко

Но опасность отдыха в Кирилловке не только в этом. Запорожский Центр лабораторных исследований (бывшая СЭС) заявляет, что в водах Азовского моря в районе Кирилловки и Бердянска водится миллион разных инфекций и бактерий, и предупреждает: купаться здесь опасно для здоровья. Сколько именно людей уже подхватили инфекционные заболевания, сказать очень сложно – за помощью к врачам обращается лишь каждый четвертый курортник.

По словам экспертов, помимо традиционных сезонных факторов (жара, мор рыбы, водоросли и т.д.), состояние морской воды существенно ухудшается именно летом, когда в Кирилловку приезжают тысячи туристов, а централизованной канализации и водоотвода в поселке нет и никогда не было! Просто если 20 лет назад море принимало на себя все продукты человеческой жизнедеятельности от 100-200 тысяч людей, то за три месяца нынешнего лета в Азов стекают фекалии 1,5 миллиона людей.

В водах Азовского моря в районе Кирилловки и Бердянска водится миллион разных инфекций и бактерий / фото Вадим Робейко

Кстати, вопрос строительства централизованного водоснабжения в Кирилловке поднимался 30 лет назад. Но всегда у власти находились причины для того, чтобы морской курорт, ставший таким популярным, оставался без воды и канализации.

У государства тоже никогда не было на это денег. В 2006 году Запорожская областная государственная администрация нашла частного инвестора, готового построить канализационную систему за свои деньги. Чиновники и коммерсант вели переговоры около 2-х лет, но разговоры так и остались разговорами. Предприниматель захотел взамен около 10 гектаров прибрежной азовской воды, власть ее «зажала» и отказала. После этого вопрос поднимался еще дважды – в 2012 и в 2016 годах, но безрезультатно.

Уже пять лет в Украине модно поднимать тему отечественного туризма. Однако на деле ни центральная власть, ни местная, ни сами украинцы – жители курортных городков, не приложили достаточно усилий, чтобы цена такого отдыха (иной раз, дороже чем в Турции или Египте) соответствовала его качеству.

Ирина Дубченко

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Теги: #цены#пляж#отдых#Запорожская область#отпуск#Кирилловка