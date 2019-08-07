УЗ назначила дополнительный летний поезд из Днепра в Одессу

Отмечается, что билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в августе назначила дополнительный поезд № 242/241 сообщением Одесса – Днепр.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что из Одессы поезд будет отправляться с 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50.

Из Днепра поезд будет отправляться с 10 августа по 1 сентября через день по четным числам в 22:30, прибытие в Одессу в 08:00.

Отмечается, что билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в летнее время назначила 30 поездов в направлении моря.