Три украинские авиакомпании смогут выполнить рейсы в Тель-Авив на Рош Ха-Шана

Еврейский Новый год, также известный как Рош Ха-Шана, является одним из самых важных праздников для иудеев и в 2019 году он выпадает на период с 30 сентября по 1 октября.

Государственная авиационная служба Украины одобрила заявки трех украинских авиакомпаний на выполнение рейсов из/в Тель-Авив (Израиль).

Об этом сообщается на сайте Госавиаслужбы.

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При этом двум авиакомпаниям - «Роза Ветров» и «Атласджет Украина» - предоставлено право выполнять рейсы между Киевом и Тель-Авивом на время празднования Еврейского Нового года для перевозки хасидских паломнических групп, тогда как авиакомпания Sky Up получила право на выполнение рейсов в Тель-Авив из Львова и Запорожья на неограниченный срок.

В частности, авиационная компания «Роза Ветров» получила право на эксплуатацию воздушной линии "Киев – Тель-Авив (Государство Израиль) – Киев" с частотой 16 рейсов в неделю с 23 сентября до 6 октября 2019 года.

Авиакомпания «Атласджет Украина» сможет выполнять рейсы "Киев – Тель-Авив (Государство Израиль) – Киев" с частотой 7 рейсов в неделю в период с 25 сентября до 3 октября 2019 года.

В то же время Авиакомпания Sky Up сможет получить права на эксплуатацию воздушных линий: "Львов – Тель-Авив (Государство Израиль) – Львов" (частота 3 рейса в неделю) и "Запорожье – Тель-Авив (Государство Израиль) – Запорожье" (частота 3 рейса в неделю), начиная с 1 октября 2019 года на неограниченный срок.

Отметим, Еврейский Новый год, также известный как Рош Ха-Шана является одним из самых важных праздников для иудеев. Каждый год он приходится на разные даты, в 2019 году это период с 30 сентября по 1 октября.

Традиционно в этот период в украинский город Умань (Черкасская область) приезжают десятки тысяч хасидов со всего мира, чтобы отпраздновать Рош Ха-Шана возле могилы духовного лидера последователей брацлавского хасидизма - цадика Нахмана,