Евреи отмечают Новый год: традиции и особенности празднования в Украине

Еврейский Новый год является одним из основных праздников в иудейской традиции. Считается, что именно в этот день Бог определяет, как люди будут жить в году, который начинается.

Еврейский Новый год-2018 (Рош ха-Шана) приходится на 9-11 сентября и по еврейскому летоисчислению означает начало 5779 года с «момента сотворения мира». Рош ха-Шана отмечается в первый день седьмого иудейского месяца тишрей.

Как отмечают еврейский Новый год

Еврейский Новый год является одним из основных праздников в иудейской традиции. Считается, что именно в этот день Бог определяет, как люди будут жить в году, который начинается. Именно поэтому евреи в этот день почитают Творца в молитве и покаяннях, чтобы иметь счастливую судьбу.

Еврейский Новый год празднуют с помощью шофара – специального музыкального инструмента, звуки которого помогают оглянуться назад и проанализировать свои поступки, чтобы не повторять ошибок и стать добрее к ближним. Шофар делают из бараньего рога для напоминания о сделанном Авраамом жертвоприношении Богу, когда он убил агнца вместо сына своего Исаака.

Рош ха-Шана - это своеобразный день прощения. В это время принято просить прощения за свои плохие поступки, а после празднования для верующих открывается возможность исправить все свои ошибки за десятидневный период, который завершается Судным днем (Йом Кипур) – Днем примирения.

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Евреи в этот день приветствуют друг друга словами «Шана това у метука!» – Хорошего и сладкого года!

На еврейский Новый год принято зажигать свечи и употреблять хала – хлеб круглой формы, которая символизирует годовой цикл. Также на праздничный стол ставят яблоки с медом, гранаты, финики, фаршированную рыбу и нарезанную кружочками морковь, которая напоминает верующим золотые монеты. Это делается для притягивания денег. При этом запрещается есть горькую и кислую пищу, чтобы не навлечь беды в свою жизнь.

Еврейский Новый год в Украине

Рош Ашана является важным событием и для Украины, поскольку в период празднования город Умань Черкасской области становится местом массового паломничества брацлавских хасидов – последователей одной из ветвей иудейского хасидизма. Именно здесь находится могила цадика Нахмана, которая притягивает евреев со всего мира.

Считается, что каждый хасид должен хотя бы раз в жизни побывать в Умани, а если встретить праздник на могиле цадика Нахмана, то весь год непременно будет счастливым.

Хасиды начинают прибывать в Украину примерно за 4 дня до праздника. В Умань они добираются автобусами из аэропортов крупных украинских городов. Местные жители предлагают паломниками свои услуги – перевозку багажа, аренду жилья.

Ежегодно, в сентябре или октябре украинский город Умань наполняется десятками тысяч хасидов, которые шумно отмечают главный праздник года – они поют, танцуют, читают молитвы и пробуют свои традиционные блюда. Местными приезд иностранцев воспринимается неоднозначно из-за шума и куч мусора, которые сопровождают длительный период празднования. В то же время для жителей Умани паломники – это замечательная возможность неплохо заработать.

В этом году полиция прогнозирует приезд около 80 тысяч хасидов.