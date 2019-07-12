Авиакомпания YanAir рассматривает возможность увеличения количества рейсов в Батуми

В авиакомпании отмечают значительный рост спроса среди украинцев на отдых на черноморском побережье Грузии в 2019 году.

Авиакомпания YanAir, которая выполняет ежедневные рейсы из Киева в Батуми, а также из Одессы и Харькова, рассматривает возможность увеличения количества рейсов из Украины на известный грузинский курорт.

Читайте такжеУкраинцы теперь могут ездить в Грузию по ID-паспорта

"Каждый год спрос на отдых на черноморском побережье Грузии растет. Этим летом мы также видим значительный рост спроса среди украинцев на отдых на черноморском побережье Грузии. Поэтому в случае заинтересованности украинских туроператоров и поддержки со стороны Департамента туризма и курортов Аджарии мы готовы увеличить количество авиарейсов из Киева в Батуми", - сообщил коммерческий директор авиакомпании Тарас Стригуненко.

По его словам, на сегодняшний день заполняемость рейсов на этом маршруте достигает 85-90%, что является хорошим показателем.

Как ранее сообщал УНИАН, после запрета президентом России Владимиром Путиным 8 июля прямого авиасообщения между Россией и Грузией, власти Грузии ищут возможности для увеличения туристических потоков из других стран, в частности Украины.

За 6 месяцев 2019 года в Аджарии побывало 2 млн 100 тыс. туристов, что значительно превышает прошлогодние показатели. Украина входит в пятерку стран, откуда в Грузию прибывает наибольшее количество туристов, и первое место среди стран, которые не имеют общей границы с Грузией. Так, в прошлом году в Грузии побывало 170 тысяч украинских туристов, из них 46 тысяч в автономной Аджарии.