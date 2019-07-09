Как правильно спланировать авиаперелет с пересадкой

Рынок авиаперевозок в Украине постепенно развивается, но все еще далек от идеала. Да, в наши аэропорты уже летают лоукостеры и их число постепенно растет, но пока они охватывают далеко не весь спектр направлений, куда украинцы хотели бы попасть самостоятельно и желательно максимально бюджетно. Если говорить о дальних направлениях, то, как правило, если и есть туда прямые авиаперелеты из Украины, то они довольно дорогие, а потому часто приходится планировать маршрут с пересадкой самостоятельно.

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Чаще всего приходится лететь из Украины лоукостером в какой-то из городов Европы, а оттуда продолжать путешествие к вашей заветной цели. Ведь по Европе летает гораздо больше бюджетных авиалинии, в том числе по тем направлениям, по которым предложения из Украины никак нельзя назвать экономным. К слову, о том, как не разориться на путешествии бюджетными авиалиниями, читайте в предыдущем материале УНИАН.Туризм.

Однако есть здесь одна загвоздка: чаще всего наиболее выгодный в финансовом плане маршрут предусматривает самую неудобную стыковку. А потому при самостоятельном планировании авиаперелета с пересадкой, нужно учитывать целый ряд важных моментов, о которых мы вам сейчас расскажем.

Узнаем, в одном ли аэропорту принимаются рейсы ваших авиакомпаний

Разумеется, оптимальный вариант для стыковки авиарейсов – когда они выполняются одной авиакомпанией и, соответственно, обслуживаются в одном аэропорту. Но не всегда так получается. Например, в той же Варшаве или Берлине, где довольно удобно делать пересадку, по два аэропорта, и находятся они на довольно большом расстоянии друг от друга. Речь идет о десятках километров, на преодоление которых вам понадобиться дополнительное время и финансовые расходы. Кроме того, в таком случае вам придется дважды проходить проверку на безопасность и возиться с багажом. А если у вас еще и много вещей с собой – перевозить их из одного конца города в другой тоже довольно тяжело.

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С другой стороны, вариант с двумя разными аэропортами будет не проблемой для тех туристов, которые захотят остановиться на пару деньков в «транзитном» городе. Таким образом, вы сможете сделать вашу поездку еще ярче, расширив ее на дополнительный город, если он вас, конечно, интересует. В таком случае, отталкиваясь именно от привлекательности для вас того или иного города и стоит планировать вашу пересадку.

К тому же, это очень удобно в том случае, если у вас довольно много времени между двумя рейсами, но вы не хотите все это время торчать в аэропорту. К примеру, ваш рейс из Киева в Берлин прибывает в 11 утра, а следующий - отправляется в 16 вечера. Такого «окна» в 5 часов недостаточно, чтобы сгонять в город на полноценную экскурсию. Но и проводить их в аэропорту довольно утомительно, да и придется тратить лишние деньги на еду и напитки. В таком случае второй рейс можно просто перенести на день-два, посвятив их знакомству с этим, безусловно, ярким и интересным городом.

Изучаем, как далеко «транзитный» аэропорт от центра города

Если вы все же не хотите тратить лишний день на ночевку в городе пересадки, но хотели б с ним познакомиться хоть вскользь, стоит точно рассчитать, успеете ли вы вернуться туда-назад и хоть что-то посмотреть в городе.

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К примеру, однажды у меня была пересадка 6 часов во Франкфурте-на-Майне. Это один из немногих крупных немецких городов, где я еще не бывала, но не горела особым желанием ехать туда специально. Мне было вполне достаточно двух-трех часов на «быстрое» знакомство. А сидеть все 6 часов в дорогущем франкфуртском аэропорту мне совсем не хотелось.

Предварительно я изучила, что до центра города от аэропорта можно доехать на городской электричке всего за полчаса, ходят они в дневное время с интервалом 10-15 минут. От терминала аэропорта до остановки - минут 5. Таким образом я прикинула, что на дорогу туда-назад у меня уйдет полтора часа. Оставалось еще 4,5 часов. Так как летела я из другой страны Шенгена, мне не нужно было проходить паспортный контроль по прилету, а потому сразу с самолета я пошла на электричку. Багажа у меня с собой не было, а потому ничто меня не отягощало. Эти 4,5 часа я разделила так, чтоб хватило на повторную проверку на безопасность, паспортный контроль на вылете из ЕС в Украину и, собственно, пройтись по городу.

В итоге, во Франкфурте я провела 2,5 часа. Их хватило на то, чтобы прогуляться по «старому» центру со всеми этими красивыми старинными домиками, выйти на набережную, откуда открывается прекрасный вид на знаменитые франкфуртские небоскребы, попить кофе и, разумеется, сделать фото для истории. О том, почему на паспортный контроль и проверку на безопасность я выделила 2 часа, в следующем пункте.

Оцениваем поток туристов в аэропорту пересадки

Как правило, крупные транзитные аэропорты отличаются огромным пассажиропотоком. Например, Франкфурт - один из крупнейших аэропортов Германии, где рейсы со всего мира прилетают-улетают один за другим. А потом стоит понимать, что на все проверки-регистрации у вас уйдет больше временем, чем в аэропортах поменьше.

Если уж очень переживаете, можете для надежности заранее проверить на сайте аэропорта, сколько иностранных рейсов пересекаются с вашим. Но это уже совсем для успокоения. На деле достаточно предусмотреть запас по времени примерно два часа до отлета, это если вам не надо сдавать багаж.

Проверяем, нужна ли виза для выхода в город

Если ваша пересадка намечена в стране, с которой у Украины безвиз, тогда все хорошо. Вы можете спокойно выйти, прогуляться и вернуться в аэропорт. Но есть популярные пересадочные точки, где выйти за пределы транзитной зоны аэропорта без визы нельзя.

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Возьмем тот же Лондон. Это тот город, ради знакомства с которым стоит выделить день-другой, если вы делаете там пересадку. Но, как известно, Великобритания не входит в шенгенскую зону и для поездок туда нужно оформлять отдельную визу. Точно так же, есть страны, в которые хоть и не нужно оформлять визу заранее, но по приезду придется получить ее в аэропорту, уплатив соответствующий визовый сбор.

К слову, этот момент обязательно стоит учесть, если в городе вашей пересадки больше одного аэропорта, и вам придется добираться из одно в другой. Ведь переехать между ними без визы вы не сможете.

В каких городах удобно делать пересадку с учетом экскурсии по городу

В последние годы количество «удобных» пересадочных аэропортов в Европе, куда можно бюджетно и быстро попасть из Украины, постоянно растет. Да и рейсов туда становится больше. Мы расскажем пару слов о некоторых из них, где и в городе есть что посмотреть, оставшись на пару дней, и просто на экскурсию на полдня из аэропорта легко вырваться.

Кельн (Германия)

Из Украины в Германию, пожалуй, налажена самая широкая сеть бюджетных авиаперевозок - порядка десятка городов. Во многих из них очень удобное расположение от аэропорта - порядка 15-30 минут на метро или городской электричке. Это и Берлин, и Гамбург, и Нюрнберг, и Франкфурт, и другие. Мы же остановим выбор на аэропорте Кельн/Бонн, который равно отдаленно расположен в 15 километрах от обоих городов. Из Киева туда довольно удобно по времени летает Wizz Air, а уже оттуда можно подобрать несколько интересных направлений.

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Если речь идет о короткой экскурсии, Кельн удобен тем, что всего за 20 минут можно оказаться на железнодорожном вокзале города, который просто упирается в главную достопримечательность города - знаменитый Кельнский собор. В пяти минутах оттуда - набережная Рейна и Старый город. В принципе, нескольких часов хватит, чтобы все здесь посмотреть и вернуться в аэропорт. А вот если вы располагаете парочкой дополнительных дней, которые готовы потратить на знакомство с Германией, тогда вам больше подойдет Берлин, Гамбург или Мюнхен в качестве пункта пересадки, ведь для знакомства с этими городами нескольких часов определенно мало.

Варшава (Польша)

Еще одна страна, куда из Украины летает очень много лоукостеров, это Польша - тоже порядка 10 городов на любой вкус и цвет. Лично мне больше всего запомнились Гданьск, Краков и Познань (о первых двух можно почитать в больших материалах УНИАН.Туризм - Гданьск и Краков). Эти города хорошо подойдут для тех туристов, у кого есть пару дополнительных дней на пересадку.

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Если же говорить о городе, из которого самое большое количество бюджетных авиа направлений дальше по маршруту - это, конечно же, Варшава. Только здесь нужно учитывать, что в городе два больших аэропорта, а два самых популярных среди украинцев лоукостера – Wizz Air и Ryanair – летают в разные из них, расположенных примерно в 50 километрах друг от друга: первый прилетает в аэропорт Варшава-Шопен, а второй - в Варшава-Модлин. Аэропорт Варшава-Шопен находится в 10 километрах от города и туда легко можно добраться на поезде или автобусе. У того же Wizz Air через этот аэропорт проходит довольно много интересных направлений, в том числе и в Маракеш (Марокко). Так как это самый крупный аэропорт города, там базируется огромное количество других авиакомпаний, в том числе бюджетных. А вот аэропорт Варшава-Модлин в плане дороги не так удобен - почти 50 километров от центра.

Вена (Австрия)

В австрийскую столицу можно попасть из Украины лоукостером Wizz Air, а уже оттуда - вариантов не сосчитать. Венский аэропорт в Швехате расположен в 18 километрах от центра города и является самым загруженным аэропортом страны. Только у одного Wizz Air там десятка три различных направлений, о бюджетных перелетах куда из Украины стоит только мечтать. Помимо венгерского лоукостера через этот аэропорт летает немало других авиакомпаний, в том числе бюджетных.

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При этом Вена - это тот случай, когда обязательно стоит потратить хоть один дополнительный день на знакомство с городом. Добраться от аэропорта до центра города можно за 15-30 минут на поезде, в зависимости от его класса и цены. Если же у вас нет лишнего дня, но с Веной познакомиться хотите – за четыре-пять часов в городе так же есть что посмотреть. Прямо от железнодорожного вокзала можно отправиться к дворцу Бельведер, дальше через Хундертвассер на набережную и на центральную площадь, где расположен знаменитый Собор Святого Стефана, венский Хофбург и музейный квартал. Именно эта часть города самая туристическая. Конечно же, это будет лишь знакомство вскользь, без захода внутрь интересных достопримечательностей. Но кому-то и этого будет достаточно.

Рига (Латвия)

Из Украины в аэропорт Риги летают по вполне лояльным ценам, в частности, Wizz Air и национальная авиакомпания Латвии airBaltic. В обоих случаях уже оттуда есть немало выгодных билетов по направлениям, куда из Украины еще нет бюджетных авиарейсов. Например, в Рекьявик (Исландия) или другие страны Скандинавии. Также оттуда лоукостерами можно попасть в Италию, Испанию или Израиль. Местный аэропорт находится в 13 километрах от центра города, доехать можно за 20-30 минут на автобусе или шатле.

Вильнюс (Литва)

Ситуация с Вильнюсом практически полностью совпадает с Ригой - те же авиаперевозчики из Украины и практически те же направления дальше. Только аэропорт находится еще ближе к городу - в 7 километрах от центра. Добраться можно как автобусом, так и городской электричкой. О том, почему стоит заглянуть в Вильнюс, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

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Иногда пересадка с «запасом» способна сделать ваше приключение только ярче. Это может быть знакомство с совершенно новым для вас городом или же теплая встреча с уже ранее полюбившимся местом. Главное только все хорошо спланировать. Удачных вам полетов!

Марина Григоренко