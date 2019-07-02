Украинцы побили собственный рекорд по числу авиарейсов на летние курорты

Этим летом на европейских направлениях рост количества украинских туристов ожидается на уровне 20-25%.

В воскресенье, 30 июня 2019 года из Украины было отправлено 79 чартерных и регулярных авиарейсов на зарубежные курорты, что стало первым рекордом нового летнего туристического сезона.

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Об этом свидетельствуют данные Travel Press Club на странице в Facebook.

В частности, 37 чартеров были выполнены в Турцию (Анталия, Бодрум, Даламан и Измир), 15 чартеров - в Египет (Марса Алам, Хургада и Шарм эль Шейх), остальные - 27 рейсов на европейские курорты.

Как уточнил в комментарии УНИАН.Туризм директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, для сравнения, в прошлом году из Киева рекордом считались 36 рейсов в Турцию и Египет.

"Тогда ежедневно из столицы отправлялось в Турцию 20-24 рейса + Египет 10-12 рейсов. Но в этом году увеличилось количество рейсов из регионов - Харькова, Львова, прежде всего. И, конечно, произошло увеличение чартеров за счет направлений в страны Европы, 80-85% которых летают из Киева", - отметил он.

В пресс-клубе также прогнозируют, что этим летом на европейских направлениях рост количества украинских туристов ожидается на уровне 20-25%.

В частности, наибольший рост показывает Испания (Барселона, Тенерифе), Греция (Салоники), Болгария (Бургас) и Черногория (Тиват). Также вдвое из Украины увеличилось количество авиарейсов на один из самых популярных французских курортов Лазурного побережья - Ниццу.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, количество безвизовых стран для украинцев за 10 лет выросло в 2,5 раза.