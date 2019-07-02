Количество безвизовых стран для украинцев за 10 лет выросло в 2,5 раза

Если в 2009 году украинцы могли посещать без виз всего лишь 50 стран мира, то на начало июля 2019 года число безвизовых для граждан Украины стран составило 126.

За 10 лет количество безвизовых стран для украинцев выросло в 2,5 раза.

Читайте такжеДва года безвиза: пассажиропоток по железной дороге в ЕС и обратно вырос в десять раз

Об этом свидетельствуют данные опубликованного 2 июля 2019 года компанией Henley & Partners обновленного Индекса паспортов, который отражает последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, в 2009 году граждане Украины могли посещать без визы всего 50 стран мира, занимая 62 место в рейтинге, 5 лет назад – 79 стран, занимая 53 место в рейтинге. По состоянию на начало июля 2019 года украинцы могут без виз посещать 126 стран мира, благодаря чему она разместилась на 44 месте рейтинга паспортов мира.

Отметим, во многом улучшение позиций украинского паспорта в безвизовом рейтинге связано с получением безвиза Украины с Евросоюзом в июне 2017 году. Однако также за последние году существенно упростился визовый режим с целым рядом латиноамериканских и островных государств.