Из украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром - Кабмин

Этот вопрос обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию.

Из украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром.

Об этом сообщается на странице "Правительственный портал" в Facebook.

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"Этот вопрос обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что Бари – это приморский город в Южной Италии, один из наиболее значительных городов региона рядом с Неаполем, крупный туристический и экономический центр, а также крупнейший пассажирский морской порт Адриатического моря.

"Черноморск – один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн тонн", - добавили в пресс-службе.

***Черноморск (до 17 февраля 2016 года – Ильичевск) – город областного значения в Одесской области, расположен в 29 км от Одессы.

Приморская зона города хорошо благоустроена, в ней размещены парк, пляж, водная станция. На побережье моря есть многочисленные базы отдыха.

Вдоль южного берега Сухого лимана расположены десятки причалов Морского торгового порта "Черноморск".

С Черноморска ходят паромы на Варну, регулярные пассажирские морские рейсы до Стамбула.