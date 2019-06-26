Под "Голубым флагом": 8 пляжей Киева получили международную награду

Всего в столице работают 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

Восемь столичных пляжей в этом году получили экологические сертификаты – международную награду «Голубой флаг».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, среди них семь муниципальных пляжей - «Радуга», «Венеция», «Галерный», «Молодежный», «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица».

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Всего для киевлян и гостей столицы работают 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

«Очень важно, что в этом году семь муниципальных пляжей получили международный знак качества – «Голубой флаг». Это означает, что пляж соответствует международным критериям и требованиям, касающимся качества воды, комфорта и безопасности на пляже, экологического менеджмента и уровня сервиса.

В целом, чтобы получить флаг, пляж должен соответствовать 32 критериям», – сказал во время поднятия голубого флага на пляже «Пуща-Водица» заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

В 2017 году только три киевских пляжа имели "Голубой флаг".

За последние три года были отремонтированы пляж «Радуга», «Венеция», «Молодежный», «Пуща-Водица», а в этом году планируется завершить капремонт пляжей «Троещина», «Черторой», «Галерный», сообщил Пантелеев.

«Мы также настоятельно просим киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены к этому (пляжи из перечня). Именно там есть спасательные посты и спасатели следят за безопасностью людей. Поэтому купание на стихийных территориях отдыха – опасно», – подчеркнул он.

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В КГГА также предоставили перечень рекомендованных пляжей и зон отдыха: Черторой – Днепр, возле парка «Муромец»; Вербный – озеро Вербное, ул. Приозерная; Пуща-Водица – пруд Горащиха, на реке Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия); Венеция – пролив Венецианский, остров Долобецкий; Детский – пролив Венецианский, Венецианский остров; Золотой – Днепр, остров Венецианский; Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий; Передмостная Слободка – Днепр, остров Венецианский; Радуга – озеро Радуга, ул. Радужная; Тельбин озеро Тельбин, проспект Павла Тычины; Центральный – Днепр, Труханов остров; Радуга – Русановский пролив, вул. Никольско-Слободская; Галерный – залив Галерный, вул. Набережно-Корчуватская; Троещина – залив Десенки, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака.

Также возможен отдых без купания на территориях: Белая – озеро Белое, проспект Героев Сталинграда; Верхняя – залив Собачье Устье, ул. Приречная; Наталка – залив Наталка, ул. Приречная; Редьчина – оз. Редьчине, ул. Богатырская; Городская – пруд Городской в Пуще-Водице (4-линия); Березняки – Днепр, Днепровская набережная; Довбычка – Десенка, Труханов остров; Лесная – оз. Лесное (ДВРЗ); Русановская коса – Русановский пролив, Русановская набережная; Русановский канал – Русановский канал, ул. Энтузиастов; Алмазная – оз. Алмазный, ул. Пуховская; Осокорки – Днепр, ул. Малоземельная; Солнечная – ул. Ревуцкого; Совская балка – ул. Петра Радченко; Святошин – пруд № 14 на реке. Нивка, ул. Верховинная; Голубая – просп. Георгия Гонгадзе; Синеозерная – просп. Правды; Горбачиха – Русановский пролив, ур. Горбачиха.

Как сообщал УНИАН, накануне мэр столицы Виталий Кличко анонсировал открытие обновленного пляжа "Троещина".