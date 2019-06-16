На Херсонщине запустили новый гастрономический маршрут для туристов

Порция мраморного мяса для дегустации с гарниром из овощей обойдется в 200 - 300 гривень.

На Херсонщине в селе Тавричанка запустили новый гастрономический маршрут для туристов. Гостям села предлагают попробовать мраморное мясо из особой породы коров "зебу".

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Выращиванием скота для производства мраморной говядины занимается государственное предприятие Опытное хозяйство «Асканийское». Мясо таких коров считается одним из самых дорогих деликатесов в мире. Все потому, что их кормят только травой, никаких синтетических добавок к ним в пищу не поступает. Поэтому мясо коров "зебу" - это полностью экологически чистый продукт, который отличается уникальными вкусовыми качествами.

Помимо прочих пород, в жилах украинских "зебу" течет кровь их кубинских родственников, поэтому они так хорошо переносят херсонскую жару.

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Стейк из мраморной говядины пожно попробовать в Тавричанке, в местном кафе. Услуга доступна только для больших групп туристов. О дегустации следует договориться заранее непосредственно с замдиректора "Асканийского" Сергеем Хоменко.

Порция мраморного мяса для дегустации с гарниром из овощей обойдется от 200 до 300 грн. Кроме того, местное ОТГ предлагает экскурсовода, который покажет вам интересные местные локации, например, новый парк "Тавричанский", где можно увидеть уникальные сорта цветов и редкие деревья, например, тюльпановое дерево и гималайскую сосну. Услуги экскурсовода обойдутся в 300 грн на группу. К туру можно также добавить катание на лошадях и экскурсию на ферму, где и выращивают редких "зебу".

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине прошел фестиваль туристической журналистики.