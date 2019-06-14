Уникальная природа и богатые гастрономические традиции: на Херсонщине проходит фестиваль туристической журналистики (фото)

Херсонская область может предложить туристам отдых на любой вкус - от созерцания уникальной природы заповедника Аскания-Нова или Днепровского лимана до знакомства с местными культурными и гастрономическими традициями.

В Херсонской области 13 июня стартовал XIV Фестиваль туристической журналистики Украины, который продлится до 15 июня.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, журналистов со всей Украины в течение трех дней будут знакомить с самыми интересными туристическими объектами Херсонщины, на которые в области делают ставку для привлечения отдыхающих: знакомство с дикой природой в природном заповеднике «Аскания-Нова», путешествие в настоящую орнитологической экспедиции, посещение живописного дендрологического парка «Тавричанський» и пвизит на уникальную ферму-галерею по производству козьего сыра.

Кроме того, Департамент туризма и курортов Херсонской облгосадминистрации подготовил к новому туристическому сезону развлекательную программу, включающую в себя прогулки на SUP-бордах и байдарках в лабиринтах «Херсонской Амазонии», водные экскурсии по Национальному природному парку «Нижнеднепровский», знакомство с гастрономической культурой южного региона, презентацию винтажных блюд и проведение гастрономических мастер-классов.

"Изюминкой" гастрономической культуры Херсонщины считается ресторан «Пан Атаман» в городке Алешки, где гостям готовы предложить уникальное сочетание украинских традиций и современного взгляда на кулинарное мастерство.

Если же говорить о возможности для здорового отдыха на Херсонщине, то для этого хорошо подойдет территория возле живописного Днепровского лимана, где оборудован современный туристический комплекс «Забарино».