Госавиаслужба позволила SkyUp летать из Киева в Пардубице, а Windrose - в Бодрум из Днепра

При этом Госавиаслужба отказала авиакомпании "Atlasjet-Украина" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии по маршруту Киев-Измир.

Государственная авиационная служба одобрила заявки авиакомпании SkyUp на выполнение рейсов Киев-Пардубице (Чехия), а также заявки Windrose на рейсы Днепр-Бодрум (Турция).

Об этом сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.

Соответствующее решение было принято 29 мая на очередном заседании комиссии.

Согласно решению Госавиаслужбы, авиакомпания SkyUp может летать из Киева в Пардубице и обратно на регулярной основе с частотой три раза в неделю с 1 октября 2019 года.

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Windrose сможет летать из Днепра в Бодрум и обратно на регулярной основе два раза в неделю (дату начала выполнения рейсов регулятор не указал).

При этом Госавиаслужба отказала авиакомпании "Atlasjet-Украина" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии по маршруту Киев-Измир (Турция) - Киев на регулярной основе четыре раза в неделю без объяснения причин.

Как сообщалось, SkyUp с 25 мая 2019 года начала выполнение регулярных рейсов из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону (Испания).