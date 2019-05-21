Чтобы не всплыло: Бердянск решил просить у Зеленского 83 миллиона на ремонт канализации

Местные депутаты опасаются срыва курортного сезона в случае новой аварии на коллекторе. Экологи заявляют о возможной экологической катастрофе.

Депутаты Бердянского городского совета Запорожской области решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также в Кабинет министров и Верховную Раду с просьбой содействовать выделению из резервного фонда госбюджета 83,7 млн грн на капитальный ремонт городского канализационного коллектора.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующего решения сегодня, 21 марта, озвучил городской голова Бердянска Владимир Чепурной, а принять его планируют на ближайшей сессии Бердянского городского совета.

По словам Чепурного, с просьбой выделить деньги на ремонт коллектора депутаты также обращались в Запорожскую обладминистрацию, чиновники которой, в свою очередь, направили соответствующее обращение в Кабинет министров. Однако члены правительства так и не рассмотрели документ и вернули его на уровень ОГА. В резервном фонде области таких средств на данный момент нет.

В обращении депутатов говорится, что коллектор нуждается в срочном капитальном ремонте и может в любой момент обрушиться, что приведет к экологической катастрофе.

«Этот объект является главным городским канализационным коллектором, который транспортирует 80% стоков всего города», - говорится в обращении.

«В случае неполучения средств, необходимых для выполнения мероприятий по возобновлению канализационного коллектора с приближением летнего сезона (повышение температуры воздуха), возможно возникновение экологической катастрофы регионального значения», - говорится в документе.

Депутаты отмечают, что курортный сезон в Бердянске может быть сорван из-за проблем с коллектором.

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года в Бердянске произошла авария на центральном канализационном коллекторе, в результате чего более половина населения – более 60 тыс. человек, остались без воды. На ликвидацию аварии понадобилось несколько дней. После того, как порывы были устранены и коллектор запущен в работу, он обрушился в другом месте, снова оставив без воды половину населения города. После полного обследования коллектора, специалисты пришли к выводу, что он нуждается в капитальном ремонте, стоимость которого составляет более 110 млн грн.

В результате аварии канализационные стоки стали выходить на поверхность и загрязнять грунт. Экологи заявили о возможной глобальной экологической катастрофе в случае массового попадания фекалий в море.