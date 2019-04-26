"Укрзализныця" увеличила число дополнительных поездов к Пасхальным каникулам

В целом в течение пасхальных и майских праздников будет осуществлено 100 дополнительных рейсов.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам назначила 27 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования круглогодичных поездов.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что эти поезда курсируют в период с 25 апреля по 6 мая из Киева в Харьков, Львов, Ковель, Николаев, Одессу и Днепр, а также из Львова в Одессу.

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В частности, в этот период по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева и Львова 26, 27 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 26, 30 апреля и 4 мая.

Поезд № 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 26, 30 апреля и 3 мая, из Ужгорода - 27 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 235/236 Киев - Ужгород отправлением из Киева 25, 26, 29, 30 апреля, 3 и 4 мая, из Ужгорода поезд будет отправляться 26, 27, 30 апреля, 1, 4 и 5 мая.

Поезд № 219/217 Киев - Ивано-Франковск будет курсировать из Киева 27, 30 апреля и 5 мая, из Ивано-Франковска - 28 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 211/212 Киев - Львов будет курсировать из Киева 25, 26 апреля, обратно из Львова - 25 и 27 апреля.

Поезд № 217/218 Киев - Львов осуществит рейсы из Киева 29, 30 апреля, 3 и 4 мая, из Львова - 30 апреля, 1, 4 и 5 мая.

Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится из Киева 27 апреля и 2 мая. В обратном направлении из Львова - 26 апреля и 1 мая.

Поезд № 177/178 Киев - Хмельницкий отправлением из Киева и Хмельницкого 27 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 203/204 Киев - Хмельницкий осуществит рейс из Хмельницкого в Киев 26 апреля и 6 мая - в Хмельницкий.

Поезд № 293/294 Киев - Хмельницкий будет курсировать из Киева 1 и 6 мая, из Хмельницкого - 26 апреля и 5 мая.

Поезд № 249/220/250 Киев - Черновцы из Киева в Черновцы отправится 26, 29 апреля и 3 мая. Из Черновцов - 27, 30 апреля и 4 мая.

Поезд № 295/296 Киев - Жмеринка отправится из Киева 27 апреля и 5 мая, из Жмеринки - 25 и 30 апреля.

Поезд № 161/162 Киев - Николаев осуществит рейсы из Киева 25, 27 апреля, 1 и 5 мая, из Николаева - 24, 26, 30 апреля и 4 мая.

Поезд № 221/222 Киев - Одесса будет курсировать из Киева 28 апреля и 6 мая, из Одессы - 25 и 29 апреля.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать из Киева и Одессы 27 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 297/298 Киев - Херсон отправится из Киева 26, 30 апреля, 4 мая, из Херсона - 27 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 179/180 Киев - Днепр будет курсировать из Киева и Днепра 26, 27 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 282/237 Киев - Днепр будет отправляться из Киева и Днепра 26 апреля и 1 мая.

Поезд № 283/284 Киев - Кривой Рог отправится из Киева 5 мая, из Кривого Рога - 25 апреля.

Поезд № 292/291 Киев - Днепр будет курсировать из Киева 1 и 5 мая, обратно из Днепра - 26 апреля и 3 мая.

Поезд № 163/164 Киев - Харьков осуществит рейсы из Киева и Харькова 27 апреля и 1 мая.

Поезд № 205/206 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 6 мая в обоих направлениях.

Поезд № 258/227 Одесса - Ужгород 26, 30 апреля отправится из Одессы, обратно из Ужгорода - 27 апреля и 1 мая.

Поезд № 167/168 Львов - Одесса будет курсировать 26, 27, 30 апреля, 1 и 5 мая из Львова и Одессы.

Поезд № 232 Львов - Запорожье будет курсировать из Львова в Запорожье 25 апреля, 1, 3 и 5 мая. Во Львов поезд отправится 26 апреля, 2, 4 и 6 мая.

Поезд № 210 Киев - Мариуполь, которым 26 апреля отправятся участники фестиваля «Гогольфест» в Мариуполь и 30 апреля - обратно в Киев.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила к Пасхе дополнительные рейсы круглогодичных поездов, в частности поезд № 111/112 Харьков - Львов, из Харькова отправление 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 мая. Из Львова поезд отправится 26, 28, 30 апреля, 2, 4, и 6 мая.

Поезд № 669/670 Кременчуг - Бахмач, отправление из Кременчуга и Бахмача 2 мая.

Поезд № 773/774 Киев - Шостка, отправление из Киева и Шостки 1 мая.

Поезд № 781/782 Киев - Черкассы, отправление из Киева и Черкасс 1 мая.

Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница, отправление из Сум и Винницы 25, 26 апреля, 1 и 3 мая.

Отмечается, что в целом на протяжении пасхальных и майских праздников будет осуществлено 100 дополнительных рейсов.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе сообщили, что всего «Укрзализныця» планирует назначить 31 пассажирский поезд, что позволит обеспечить дополнительно перевозки более 100 тыс. пассажиров.