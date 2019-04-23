УЗ сообщила о рекордном потоке пассажиров в экспрессах в «Борисполь»

По состоянию на 23 апреля экспрессы выполнили 7788 рейсов и перевезли почти 270 тысяч пассажиров.

«Укрзализныця» сообщила о рекордном пассажиропотоке экспрессов, курсирующих между Киевом и аэропортом «Борисполь».

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По данным предприятия, 22 апреля поезда «Киев Борисполь Экспресс» перевезли в обоих направлениях 2 504 пассажира, тогда как в среднем маршрут обслуживает около 2 тысяч пассажиров в сутки, сообщает avianews.com.

По состоянию на 23 апреля экспрессы выполнили 7788 рейсов и перевезли почти 270 тысяч пассажиров. Наибольшей популярностью поезда пользуются в среду и пятницу, добавили в «Укрзализныце».

Маршрут «Киев Борисполь Экспресс» соединяет главный железнодорожный вокзал украинской столицы Киев-Пассажирский с новой станцией в аэропорту «Борисполь». Экспрессы делают промежуточную остановку длительностью 2 минуты на вокзале «Дарница».

Курсирование поездов в регулярном режиме началось 30 ноября 2018 года. Первые дни расписание «Киев Борисполь Экспресс» включало 30 пар поездов в сутки, позже оно было сокращено до 27 пар в сутки. Цена взрослого билета составляет 80 грн.

Работу «Киев Борисполь Экспресс» обеспечивают пять дизельных рельсовых автобусов PESA 620M польского производства. В ближайшее время «Укрзализныця» планирует задействовать на маршруте шестой рельсовый автобус, ремонт которого предприятие завершает. В конце года на линию может выйти новый дизельный поезд украинского производства, имеющий большую вместительность.