МАУ открывает прямые рейсы на один из курортов Китая
11:33, 23 апреля 2019Новости туризма
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Рейсы будут осуществляться раз в неделю - по вторникам.
Санья - тропический приморский курорт Китая \ wikiway.com
Авиакомпания МАУ открывает первый прямой рейс из Киева в Китай по маршруту Киев-Санья-Киев.
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Как сообщает ЦТС, полеты будут выполняться на Boeing 767. Ожидается, что время в дороге составит около 11 часов. Во время полета пассажирам будет предложено двухразовое горячее питание, говорится в сообщении.
Санья - тропический приморский курорт Китая, расположенный на юге острова Хайнань, который называют "китайскими Гавайями", потому что остров расположен на одной широте с Гавайями.
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