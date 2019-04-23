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МАУ открывает прямые рейсы на один из курортов Китая

11:33, 23 апреля 2019
Новости туризма
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Санья - тропический приморский курорт Китая \ wikiway.com

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Как сообщает ЦТС, полеты будут выполняться на Boeing 767. Ожидается, что время в дороге составит около 11 часов. Во время полета пассажирам будет предложено двухразовое горячее питание, говорится в сообщении. 

Санья - тропический приморский курорт Китая, расположенный на юге острова Хайнань, который называют "китайскими Гавайями", потому что остров расположен на одной широте с Гавайями.

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Теги: #Киев#Китай#авиарейс